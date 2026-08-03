Тепер тут пасуться корови: куди зникла вода із "Закарпатського моря"

У мережі ширяться світлини Синевирського (Теребле-Ріцього) водосховища на Закарпатті, яке туристи часто називають "Закарпатським морем" чи "Карпатською Атлантидою". Замість звичного водного плеса люди побачили оголене дно, вкрите травою, де нині пасуться корови.

Незвичний пейзаж викликав чимало запитань, однак приводів для паніки немає, йдеться у фейсбук-дописі "Сайту міста Ужгорода".

Чому зникла вода із "Закарпатського моря"?

Незвичайний вигляд водосховища активно обговорюють у соцмережах. Багатьох здивувало, що на місці глибокої водойми тепер видно дно, яке вже встигло зарости рослинністю.

Користувачка Юлія Кравець зазначила у своєму дописі, що про цю локацію знали далеко не всі туристи, але ті, хто сюди потрапляв, закохувалися в неї з першого погляду.

Як зараз виглядає Вільшанське водосховище: дивіться відео

Попри припущення про можливі екологічні проблеми, ситуація має планове пояснення.

Виявляється, воду з водосховища спустили навмисно для проведення технічних робіт. Нараді фахівці очищають дно водойми та ремонтують гідротехнічні споруди Теребле-Ріцької гідроелектростанції.

Такі роботи регулярно виконують для підтримання безпечної та стабільної роботи ГЕС.

Стан "Закарпатського моря": дивіться відео

Коли водойма знову наповниться?

Осушення водосховища є тимчасовим. За попередньою інформацією, усі заплановані роботи мають завершити до 15 жовтня. Після цього водойму почнуть знову наповнювати водою, і одна з наймальовничіших туристичних локацій Закарпаття повернеться до свого звичного вигляду.



Ось так раніше виглядало "Закарпатське море" / Фото Михайла Геми

Окремо додамо, що Вільшанське водосховище не є природним гірським озером. Це велика штучна водойма, створена на річці Теребля спеціально для забезпечення стабільної роботи унікальної Теребле-Ріцької гідроелектростанції. Через систему складних гідротехнічних споруд вода з цього водосховища подається до турбін ГЕС, що розташовані в сусідньому басейні річки Ріка.