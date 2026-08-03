Незвичний пейзаж викликав чимало запитань, однак приводів для паніки немає, йдеться у фейсбук-дописі "Сайту міста Ужгорода".

Чому зникла вода із "Закарпатського моря"?

Незвичайний вигляд водосховища активно обговорюють у соцмережах. Багатьох здивувало, що на місці глибокої водойми тепер видно дно, яке вже встигло зарости рослинністю.

Користувачка Юлія Кравець зазначила у своєму дописі, що про цю локацію знали далеко не всі туристи, але ті, хто сюди потрапляв, закохувалися в неї з першого погляду.

Як зараз виглядає Вільшанське водосховище: дивіться відео

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Попри припущення про можливі екологічні проблеми, ситуація має планове пояснення.

Виявляється, воду з водосховища спустили навмисно для проведення технічних робіт. Нараді фахівці очищають дно водойми та ремонтують гідротехнічні споруди Теребле-Ріцької гідроелектростанції.

Такі роботи регулярно виконують для підтримання безпечної та стабільної роботи ГЕС.

Стан "Закарпатського моря": дивіться відео

Коли водойма знову наповниться?

Осушення водосховища є тимчасовим. За попередньою інформацією, усі заплановані роботи мають завершити до 15 жовтня. Після цього водойму почнуть знову наповнювати водою, і одна з наймальовничіших туристичних локацій Закарпаття повернеться до свого звичного вигляду.



Ось так раніше виглядало "Закарпатське море" / Фото Михайла Геми

Окремо додамо, що Вільшанське водосховище не є природним гірським озером. Це велика штучна водойма, створена на річці Теребля спеціально для забезпечення стабільної роботи унікальної Теребле-Ріцької гідроелектростанції. Через систему складних гідротехнічних споруд вода з цього водосховища подається до турбін ГЕС, що розташовані в сусідньому басейні річки Ріка.