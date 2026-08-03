Необычный пейзаж вызвал немало вопросов, однако поводов для паники нет, говорится в посте в фейсбуке"Сайта города Ужгорода".
Почему исчезла вода из "Закарпатского моря"?
Необычный вид водохранилища активно обсуждают в соцсетях. Многих удивило, что на месте глубокого водоема теперь видно дно, которое уже успело зарости растительностью.
Пользовательница Юлия Кравец отметила в своем посте, что об этой локации знали далеко не все туристы, но те, кто сюда попадал, влюблялись в нее с первого взгляда.
Как сейчас выглядит Вильшанское водохранилище: смотрите видео
Несмотря на предположения о возможных экологических проблемах, у ситуации есть плановое объяснение.
Оказывается, воду из водохранилища спустили намеренно для проведения технических работ. В настоящее время специалисты очищают дно водоема и ремонтируют гидротехнические сооружения Теребле-Рицкой гидроэлектростанции.
Такие работы проводятся регулярно для обеспечения безопасной и стабильной работы ГЭС.
Состояние "Закарпатского моря": смотрите видео
Когда водоем снова наполнится?
Осушение водохранилища носит временный характер. По предварительной информации, все запланированные работы должны завершиться до 15 октября. После этого водохранилище начнут снова наполнять водой, и одна из самых живописных туристических локаций Закарпатья вернется к своему привычному виду.
Вот так раньше выглядело "Закарпатское море" / Фото Михаила Гемы
Отдельно добавим, что Вильшанское водохранилище не является природным горным озером. Это большой искусственный водоем, созданный на реке Теребля специально для обеспечения стабильной работы уникальной Теребле-Рицкой гидроэлектростанции. Через систему сложных гидротехнических сооружений вода из этого водохранилища подается к турбинам ГЭС, расположенным в соседнем бассейне реки Рика.