Після розголосу прокуратура передала справу до суду, розповідає ZAHID.NET.

Які деталі про подію відомі?

Інцидент стався на високогірному озері Герешаска, яке розташоване на висоті 1761 метр на Свидовецькому хребті. Під час поїздки Віталій Мойсюк зняв відео та опублікував його у тіктоці. Після того як ситуація викликала скандал, відео із соцмережі видалили. У Карпатському біосферному заповіднику тоді повідомляли, що подібні заїзди на високогірні озера фіксують щороку.

Водночас Герешаска не входить до складу заповідника, як її іноді помилково називають. Це гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення на території Ясінянської громади.

Яку шкоду виявили правоохоронці?

Під час розслідування встановили, що автомобіль пошкодив ґрунтовий покрив і рослинність. За даними Закарпатської обласної прокуратури, довжина пошкодженої ділянки становить майже 127 метрів, а ширина близько 6 метрів.

Раніше ми вже детально розповідали, чому туристам не можна купатися у високогірних озерах Карпат. Також пояснювали, якої шкоди природі можуть завдавати поїздки джипами гірськими територіями.

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Що тепер загрожує чоловіку?

Тячівська окружна прокуратура направила обвинувальний акт щодо Віталія Мойсюка до суду. Йому інкримінують умисне пошкодження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, які перебувають під охороною держави. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень, до трьох років пробаційного нагляду або обмеження волі на такий самий строк. Кримінальну справу розглядатиме Рахівський районний суд.