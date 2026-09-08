После того как об этом стало известно, прокуратура передала дело в суд, сообщает ZAHID.NET.

Какие подробности о происшествии известны?

Инцидент произошел на высокогорном озере Герешаска, расположенном на высоте 1761 метр на Свидовецком хребте. Во время поездки Виталий Мойсюк снял видео и опубликовал его в тиктоке. После того как ситуация вызвала скандал, видео из соцсети удалили. В Карпатском биосферном заповеднике тогда сообщали, что подобные заезды на высокогорные озера фиксируются ежегодно.

В то же время Герешаска не входит в состав заповедника, как ее иногда ошибочно называют. Это гидрологический природный памятник местного значения на территории Ясинянской общины.

Какой ущерб обнаружили правоохранители?

В ходе расследования было установлено, что автомобиль повредил почвенный покров и растительность. По данным Закарпатской областной прокуратуры, длина поврежденного участка составляет почти 127 метров, а ширина около 6 метров.

Ранее мы уже подробно рассказывали, почему туристам нельзя купаться в высокогорных озерах Карпат. Также объясняли, какой вред природе могут нанести поездки на джипах по горным территориям.

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Что теперь грозит мужчине?

Тячевская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Виталия Мойсюка. Ему инкриминируют умышленное повреждение территорий и объектов природно-заповедного фонда, находящихся под охраной государства. Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 51 тысячи гривен, до трех лет пробационного надзора или ограничение свободы на такой же срок. Уголовное дело будет рассматривать Раховский районный суд.