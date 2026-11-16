Сказати це в літаку – погана ідея: за які слова та вчинки пасажира можуть зняти з рейсу

Іноді для затримки авіарейсу достатньо одного пасажира, який вирішив продемонструвати характер або пожартувати на тему безпеки. Причому наслідки такої поведінки можуть бути значно серйознішими, ніж зауваження від екіпажу.

Про те, за що людину можуть зняти з рейсу та як екіпаж реагує на підозрілу поведінку, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла бортпровідниця Катерина Кудлач, також відома як ZAHMARNA.

Чому жарти про бомбу можуть стати причиною перевірки?

В авіації жарти про вибухівку сприймають максимально серйозно. Це стосується навіть ситуацій під час проходження контролю безпеки в аеропорту. Катерина навела приклад: якщо пасажира просять зняти взуття, а він у відповідь жартує: "Ви що, думаєте, у мене там бомба?", до перевірки одразу долучають додаткову службу безпеки. На людину чекає ретельний обшук.

Такі висловлювання не можна ігнорувати й на борту. Бортпровідники повинні з'ясувати обставини та повідомити капітана і службу безпеки, якщо слова пасажира викликають підозру.

За яку поведінку пасажира можуть зняти з рейсу?

Підставою для зняття з літака може стати неадекватна поведінка або категорична відмова виконувати правила безпеки. За словами Катерини, іноді пасажири починають конфліктувати з екіпажем ще відразу після посадки на борт. Замість виконання прохань вони обурюються та заявляють, що нічого робити не збираються.

Ми розуміємо, що брати таку людину в політ – це величезний ризик для безпеки всього екіпажу та інших пасажирів,

– пояснила бортпровідниця.

У таких ситуаціях остаточне рішення ухвалює капітан літака – він може зняти пасажира з рейсу.

Чому через одного пасажира може затриматися весь літак?

Зняття людини з рейсу – це не просто прохання залишити салон. Як розповіла Катерина, у таких випадках викликають поліцію, яка складає необхідні протоколи та акти. Крім того, екіпаж повинен знайти та вивантажити багаж пасажира. Усі ці процедури потребують часу й можуть спричинити серйозну затримку рейсу.