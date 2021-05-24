Літо без кордонів: Євросоюз готується до поступового відкриття туристичного сезону

Європейський Союз готується відкрити кордони, які майже рік були під замком. Однак в Єврокомісії побоюються, що окремі рішення національних урядів можуть негативно вплинути на відносини між країнами та сприяти поширенню COVID-19.

Єврокомісія хоче відновити туристичний потік, який є вкрай важливим для багатьох держав-членів. Це може допомогти відновленню економіки всього об'єднання.

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Державний міністр Німеччини в Європі Міхаель Рот заявив, що так званий "цифровий зелений сертифікат" має першочергове значення. На його думку, він є важливим для всіх країн, а не лише для туристичних.

Це буде чіткий сигнал для відновлення свободи пересування в Європейському Союзі,

– наголосив Рот.

Греція відкрита для українців

Уряд Греції не дочекався рішення Єврокомісії й вже приймає туристів з 20 країн за межами ЄС. Україна теж перебуває у цьому переліку. Вакциновані українці зможуть відвідати Грецію без жодних додаткових умов.

Наявність щеплення не є обов'язковою – достатньо показати негативний ПЛР-тест, результат якого отриманий не пізніше ніж за 3 доби до прибуття.



Подорожі Грецією відкриті для українців / Фото Unsplash

Водночас відвідати Грецію матимуть змогу й ті, хто вже перехворів на коронавірус, та має відповідне підтвердження. Мовиться про довідку або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього.

Ми відкриваємо туристичну галузь та повертаємо Грецію на європейський та світовий авангард, як місце-синонім гостинності й безпеки, щоб вона змогла досягти успіху у 2021 році,

– заявив міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.

Однак через те, що формальний перетин грецького кордону дає змогу туристам вільно пересуватися усією Шенгенською зоною, в інших країнах може виникнути супротив.

Водночас у ЄС схиляються до поступового відкриття кордонів.

Єврокомісія має побоювання щодо подорожей

Єврокомісія планує додавати у "білий список" лише країни з прийнятним рівнем захворюваності, де протягом останніх 2 тижнів статистика не перебільшує 100 інфікованих на 100 тисяч населення.

Її члени побоюються, що окремі рішення урядів можуть негативно вплинути на відносини між країнами та посприяти поширенню коронавірусу.

"Ми ризикуємо роздробити всю Європу великою кількістю несумісних національних рішень та матимемо різні документи, які буде неможливо підтвердити в інших державах-членах. Також це сприятиме збільшенню підробок, а разом з цим й поширенню вірусу", – припустив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

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Вакцинація збільшує шанси на в'їзд

Стримана позиція Єврокомісії все одно передбачає дозвіл на в'їзд для вакцинованих людей з будь-яких країн. Це означає, що незалежно від епідемічної ситуації в Україні, громадяни, які зробили щеплення у 2 етапи, зможуть вільно відвідувати країни ЄС.

Однак обов'язковою умовою є наявність "ковідного" паспорта. Наразі документ перебуває на стадії розробки як в Україні, так і в Євросоюзі.

Серед основних змін, ми пропонуємо дозволити в'їзд до ЄС не лише особам, які приїжджають з країн з хорошою епідемічною ситуацією, але й усім людям, які отримали другу дозу вакцини, сертифікованої в ЄС,

– заявив речник Єврокомісії з питань внутрішніх справ Адальберт Янс.



Європейські країни чекають на туристів / Фото Unsplash

Виклик – нові штами COVID-19

Поява та поширення нових штамів коронавірусу може кардинально змінити ситуацію. Повністю передбачити розвиток пандемії неможливо, тож правила перетину кордону можуть змінити, відповідно до епідемічної ситуації у світі.

Повернення повноцінних міжнародних подорожей поки відкладається, тож для українських туристів вкрай важливими залишаються темпи вакцинації населення. Водночас у Євросоюзі також зацікавленні у розв'язанні проблеми, тому що великий потік туристів вкрай важливий для європейської економіки у період кризи.