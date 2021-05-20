Про це заявив глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге, який наголосив, що небезпека ще зберігається. Тому досі потрібно бути обережними з подорожами, переглядати або відмовлятися від планів поїздок за кордон.

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Клюге підкреслив, що в Європі залишаються осередки зараження COVID-19, здатні швидко розширюватися, якщо влада не буде вживати заходів обережності.

Крім того, Клюге зазначив, що вакцини від COVID-19, за наявними у ВООЗ даними, працюють проти всіх відомих штамів.

Проти всіх виявлених нами штамів COVID-19 діють наявні в розпорядженні, схвалені вакцини,

– заявив Клюге.

Раніше у Європейському союзі домовилися про відкриття кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів. Тоді ж запрацюють і COVID-паспорти.