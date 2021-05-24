Лето без границ: Евросоюз готовится к постепенному открытию туристического сезона

Европейский Союз готовится открыть границы, которые почти год были под замком. Однако в Еврокомиссии опасаются, что отдельные решения национальных правительств могут негативно повлиять на отношения между странами и способствовать распространению COVID-19.
Еврокомиссия хочет восстановить туристический поток, который является крайне важным для многих государств-членов. Это может помочь восстановлению экономики всего объединения.
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Государственный министр Германии в Европе Михаэль Рот заявил, что так называемый "цифровой зеленый сертификат" имеет первостепенное значение. По его мнению, он является важным для всех стран, а не только для туристических.
Это будет четкий сигнал для возобновления свободы передвижения в Европейском Союзе,
– отметил Рот.
Греция открыта для украинцев
Правительство Греции не дождалось решения Еврокомиссии и уже принимает туристов из 20 стран за пределами ЕС. Украина тоже находится в этом списке. Вакцинированные украинцы смогут посетить Грецию без дополнительных условий.
Наличие прививки не является обязательным – достаточно показать отрицательный ПЦР-тест, результат которого получен не позднее чем за 3 суток до прибытия.
Путешествия по Греции открыты для украинцев / Фото Unsplash
В то же время посетить Грецию смогут и те, кто уже переболел коронавирусом, и имеет соответствующее подтверждение. Говорится о справке или положительном ПЦР-тесте, сделанном от 2 до 9 месяцев до этого.
Мы открываем туристическую отрасль и возвращаем Грецию на европейский и мировой авангард, как место-синоним гостеприимства и безопасности, чтобы она смогла достичь успеха в 2021 году,
– заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.
Однако из-за того, что формальное пересечение греческой границы позволяет туристам свободно передвигаться по всей Шенгенской зоне, в других странах может возникнуть сопротивление.
В то же время в ЕС склоняются к постепенному открытию границ.
У Еврокомиссии есть опасения относительно путешествий
Еврокомиссия планирует добавлять в "белый список" только страны с приемлемым уровнем заболеваемости, где в течение последних 2 недель статистика не превышает 100 инфицированных на 100 тысяч населения.
Ее члены опасаются, что отдельные решения правительств могут негативно повлиять на отношения между странами и помочь распространению коронавируса.
"Мы рискуем раздробить всю Европу большим количеством несовместимых национальных решений и будем иметь различные документы, которые будет невозможно подтвердить в других государствах-членах. Также это будет способствовать увеличению подделок, а вместе с этим и распространению вируса", – предположил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
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Вакцинация увеличивает шансы на въезд
Сдержанная позиция Еврокомиссии все равно предусматривает разрешение на въезд для вакцинированных людей из любых стран. Это означает, что независимо от эпидемической ситуации в Украине, граждане, которые сделали прививки в 2 этапа, смогут свободно посещать страны ЕС.
Однако обязательным условием является наличие "ковидного" паспорта. Сейчас документ находится на стадии разработки как в Украине, так и в Евросоюзе.
Среди основных изменений, мы предлагаем разрешить въезд в ЕС не только лицам, которые приезжают из стран с хорошей эпидемической ситуацией, но и всем людям, которые получили вторую дозу вакцины, сертифицированной в ЕС,
– заявил представитель Еврокомиссии по внутренним делам Адальберт Янс.
Европейские страны ждут туристов / Фото Unsplash
Вызов – новые штаммы COVID-19
Появление и распространение новых штаммов коронавируса может кардинально изменить ситуацию. Полностью предсказать развитие пандемии невозможно, поэтому правила пересечения границы могут изменить в соответствии с эпидемической ситуации в мире.
Возвращение полноценных международных путешествий пока откладывается, поэтому для украинских туристов крайне важными остаются темпы вакцинации населения. В то же время в Евросоюзе также заинтересованы в решении проблемы, потому что большой поток туристов крайне важен для европейской экономики в период кризиса.