У Європі ввели єдині COVID-сертифікати для всіх країн ЄС

Від сьогодні, 1 липня, Європейський Союз запустив єдині цифрові коронавірусні сертифікати. До системи електронних документів вже приєдналися всі країни ЄС.

Це означає, що громадяни та мешканці Євросоюзу тепер зможуть вільно переміщатися територією ЄС без затримок на кордоні – без черг, тестування, заповнення паперів і карантину. 21 держава-член, а також Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн вже почали видавати сертифікати раніше, а ще п'ять країн ЄС починають сьогодні.

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Європейський цифровий сертифікат COVID є символом відкритої та безпечної Європи, яка обережно відкривається, ставлячи захист здоров'я наших громадян на перше місце, – зазначила Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Сертифікат має вигляд QR-коду, який під час сканування видає інформацію про особу. Також можна отримати паперовий варіант.

Він безкоштовний і його видачею в кожній країні ЄС займається місцева влада. Документ дійсний на всій території Союзу і діє впродовж 12 місяців.

Будуть доступні три види коронавірусних документів: про вакцинацію, одужання від хвороби або ж негативний тест на COVID-19.

Як відомо, понад 200 мільйонів QR-кодів вже електронно-згенеровано.

Відзначимо, раніше, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації: Болгарія, Данія, Німеччина, Греція, Польща, Хорватія та Чехія.

Українські паспорти вакцинації проти коронавірусу погодилися визнати 3 країни.