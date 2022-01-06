Пасажир зможе отримати від 250 до 600 євро, все залежить від дальності польоту. Про це йдеться в рішенні Суду Європейського Союзу.

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В Європі туристам компенсуватимуть перенесення авіарейсів

Згідно з роз'ясненням до рішення суду, перенесення рейсу більш ніж на одну годину прирівняне до скасування рейсу.

Так, якщо пасажир був проінформований про таку зміну розкладу менш ніж за 2 тижні до вильоту, може отримати компенсацію у розмірі:

250 євро – за тривалості маршруту до 1 500 кілометрів;

– за тривалості маршруту до 1 500 кілометрів; 400 євро – на маршруті від 1 500 кілометрів до 3 500 кілометрів;

– на маршруті від 1 500 кілометрів до 3 500 кілометрів; 600 євро – на маршруті понад 3 500 кілометрів.

Такі правила поширюються і на чартерні перельоти у складі туристичної путівки. Тому туроператори практикують продаж турів із "гнучким часом вильоту", коли в бронюванні може бути зазначено один розклад, а за фактом виліт виконується на декілька годин раніше чи пізніше.

В такому разі клієнт може звернутися з претензією до авіакомпанії, яка має виплатити компенсацію. Після цього авіаперевізник отримає право вимагати відшкодування збитків у туроператора, який продав путівку з авіаперельотом,

– йдеться у рішенні Суду.

На думку Суду, перенесення авіарейсу рівнозначне затримці рейсу, адже завдає серйозного дискомфорту пасажирам.