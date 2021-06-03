Європейський Союз оновив список країн для відкриття кордонів

Європейський союз розширив перелік держав для відкриття кордонів. Тепер в'їзд до країн ЄС дозволили громадянам Японії.

Зазначається, що цей список переглядатиметься кожні два тижні. Залежно від обставин, його будуть оновлювати.

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Після перегляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на необов'язкові поїздки до ЄС, Рада оновила перелік країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, додавши Японію, – йдеться у повідомленні.

На основі критеріїв та умов, викладених у рекомендації, з 3 червня 2021 року держави-члени повинні поступово скасувати обмеження на поїздки для жителів наступних третіх країн:

Австралія

Ізраїль

Японія

Нова Зеландія

Руанда

Сінгапур

Південна Корея

Таїланд

Китай, за умови підтвердження взаємності

Критерії для визначення охоплюють епідеміологічну ситуацію з COVID-19, а також надійність наявної інформації й дані джерел.

Відзначимо, з 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.