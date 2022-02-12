Європейські туристи відтерміновують подорожі континентом: в чому причина

Європейська комісія з подорожей (ETC) опублікувала звіт щодо туризму в межах континенту. Згідно з оприлюдненими даними, все більше мандрівників відмовляються від подорожей через обмеження, пов'язані з "Омікроном".

У звіті під назвою "Моніторинг настроїв щодо внутрішньоєвропейських подорожей" йдеться про те, що намір європейців подорожувати залишається сильнішим, ніж рік тому, але знизився на 61% у порівнянні з літом 2021 року.

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Обмеження негативно впливають на враження від подорожей

У звіті йдеться, що все більше мандрівників не задоволенні обмеженнями, введеними у відповідь на штам коронавірусу "Омікрон". Більшість із них заявляє, що постійне оновлення правил нівелює їхнє бажання до подорожей.

Крім того, неоднорідна політика в Європи підірвала статус цифрового сертифіката, як єдиного обов'язкового документа для перетину кордону. Як наслідок – небажання європейців подорожувати збільшилося з 11% у вересні до 21% у грудні минулого року.

У звіті також зазначено, що близько 36% мандрівників планують наступну відпустку на травень – червень 2022 року.

Мандрівники планують літні канікули

За даними ETC, цьогоріч мандрівники не поспішають у відпустки протягом січня – червня. Опитувані готові витратити більше на літній відпочинок та розтягнути його терміни. Так, популярність подорожей тривалістю понад 10 ночей зросла на 38% у порівнянні з попереднім опитуванням. Зросла й частка мандрівників, які планують витратити понад 2 тисячі євро на одну поїздку (на 31%).

Тим часом більш ніж 63% опитаних європейців зазначають, що відпочинок за кордоном залишається основною ціллю перетину кордону. Й лише 15% респондентів мандрують через ділові поїздки або конференції.

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Туристи досі занепокоєні через обмеження

18% респондентів зазначили, що карантинні обмеження викликають серйозне занепокоєння перед мандрівками Європою:

15% хвилюється через зростання кількості випадків COVID-19 у пункті призначення;

14% зазначили про дискомфорт, спровокований можливими змінами правил та новими обмеженнями у пункті призначення.

Європейці сподіваються, що невдовзі вони зможуть пересуватися вільніше, через що затягують процес бронювання квитків. Приміром, четверо з десяти мандрівників обрали країну для відпочинку, але ще не придбали квитки на транспорт та не забронювали житло.