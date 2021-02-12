Скільки авіарейсів втратила Європа через пандемію: рейтинг аеропортів

З початку 2020 року, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу, весь світ вжив різноманітні обмежувальні заходи. Тоді промисловість авіаційного транспорту зазнала неабияких втрат.

Після скорочення кількості комерційних рейсів пандемія не припинила впливати на більшість аеропортів Європейського Союзу. В січні 2021 року у порівнянні з січнем минулого року кількість комерційних рейсів знизилася на 68%.

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У повідомленні зазначається, що в березні 2020 року загальна кількість комерційних рейсів (пасажирів, вантажів і пошти) в ЄС знизилося на 44% у порівнянні з березнем 2019 року. З обмеженнями COVID-19 в повному обсязі та змінами в переваги подорожей, найбільш істотне падіння кількості було зафіксовано у квітні (-91%), травні (-90%) та червні (-84%).

В пікові літні місяці спостерігалося лише часткове відновлення: падіння склало 64% у липні й 53% у серпні. Наступне зниження спостерігалося у вересні (-59%), жовтні (-62%), листопаді (-68%) та грудні (-67%).

Де спостерігалося найбільше падіння кількості комерційних рейсів

За даними статистичного відомства ЄС, в січні 2021 року найбільше скорочення кількості рейсів було зафіксовано у великих авіатранспортних вузлах:

Мюнхен (-25 400 комерційних рейсів у порівнянні з січнем 2020 року, -85%)

Париж / Шарль де Голль (-23 500, -63%)

Амстердам / Схіпхол (-23 100, -61%)

Франкфурт-на-Майні (-23 100, -64%)

Мадрид / Барахас (-22 900, -70%)

Різке зниження було також зареєстровано в інших великих аеропортах ЄС:

Барселона / Ель-Прат (-17 700, -77%)

Рим / Фьюмічіно (-16 400, -78%)

Відень / Швехат (-15 800, -79%)

Копенгаген / Каструп (-14 900, -79%)

Дюссельдорф (-12 800, -84%)

Нагадаємо, раніше Європейський Союз заявив, що очікує на відновлення туристичних подорожей з Україною у випадку покращення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з розповсюдженням COVID-19.