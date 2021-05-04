ЄС запустить COVID-паспорти вже у червні, Італія – у травні

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі повідомив, що Євросоюз запустить паспорти вакцинації вже у червні 2021 року. Винятком стане Італія. Там національні COVID-паспорти набудуть чинності вже з середини травня.

Підсумовуючи відеоконференцію міністрів туризму країн G20, Драґі наголосив, що багато мандрівників хочуть подорожувати до Італії. Країна готова відкрити для них свої кордони.

Зауважте Держави G20 підтримають введення паспортів вакцинації, – Bloomberg

Європейський "зелений пропуск" буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд запровадив національний "зелений пропуск", який набуде чинності з другої половини травня,

– наголосив Драґі.

За словами очільника італійського уряду, для повернення туристів "необхідні зрозумілі та прості правила".

Звернення Драґі до туристів

Політик закликав туристів бронювати відпочинок в Італії.

За словами посадовця, гори, пляжі та міста країни вже невдовзі чекатимуть мандрівників.

Драґі наголосив: Італії не терпиться привітати туристів.

Яку інформацію міститимуть "зелені паспорти"

Що носій – повністю щеплений;

має імунітет через відновлення після коронавірусу;

нещодавно отримав негативний результат на COVID-19.

Сертифікат мають погодити усі 27 країн, які є членами ЄС.