ЄС розширив перелік "зелених" країн для подорожей

Рада Європейського Союзу оновила список "зелених" країн, з якими ЄС рекомендовано поступово знімати коронавірусні обмеження. Рада додала ще 10 нових країн до списку.

До критеріїв, за якими визначається готовність третіх країн для поступового скасування обмежень на подорожі до ЄС входять епідеміологічний стан та загальні зусилля у боротьбі з COVID-19, надійність та відповідність статистичної інформації, що надається країнами. Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

Читайте також Автотуризм – тренд літа 2021: яку машину обрати для мандрів Україною

Після огляду, відповідно до рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень для несуттєвих подорожей до ЄС, Рада оновила список країн, з якими обмеження на подорожі мають бути скасовані, – йдеться у повідомленні.

Як передбачено у рекомендаціях Ради, цей перелік переглядатиметься кожні два тижні та оновлюватиметься за необхідності.

До переліку додали: