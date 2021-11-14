ЄС оновив список найнебезпечніших країн для подорожей

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) оновив карту COVID-19. Згідно з нею, епідеміологічна ситуація щонайменше в 14 країнах значно погіршилася.

В них виявили понад 500 випадків інфікування COVID-19 на 100 000 жителів протягом останніх тижнів, а показник позитивних тестів сягає понад 4%. Це критерії, за якими вирішують, кого відносити до "темно-червоного" переліку.

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Так, Агентство охорони здоров'я ЄС рекомендує всім, зокрема невакцинованим й тим, хто не перехворіли на коронавірус, утримуватися від будь-яких несуттєвих поїздок до та з однієї з наступних країн:

Небезпечні ("темно-червоні") країни для подорожей:

Австрія;

Бельгія;

Чехія;

Болгарія;

Хорватія;

Естонія;

Ірландія;

Нідерланди;

Латвія;

Литва;

Румунія;

Угорщина;

Словенія;

Словаччина.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), найвищий рівень зараження COVID-19 зараз зафіксовано в Нідерландах, Чехії та Румунії.

Крім зазначених вище країн, від пандемії продовжують страждати Німеччина, Польща, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Ісландія та Ліхтенштейн. Вони входять до "червоного" списку, адже за останні два тижні в них реєструють понад 200 випадків на 100 тисяч жителів.

Тому поїздки в ці райони також не рекомендуються, але не так сильно, як в "темно-червоні" країни. Проте всім слід мати при собі необхідні документи та бути обережними під час поїздки.