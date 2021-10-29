ЄС не виключив Україну з "зеленого списку" для подорожей
Джерело:сайт Європейської ради
Євросоюз вкотре оновив список "зелених" країн. Поки залишив Україну в ньому, й додав чотири держави.
Йдеться про Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу. З країнами, які входять до переліку, рекомендують поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.
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Рада ЄС оновила "зелений список": хто залишився у ньому
На основі критеріїв та умов, викладених у рекомендаціях ЄС, з 28 жовтня 2021 року країни-члени мають поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для громадян наступних країн:
- Аргентина
- Австралія
- Бахрейн
- Канада
- Чилі
- Колумбія
- Йорданія
- Кувейт
- Намібія
- Нова Зеландія
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Сінгапур
- Південна Корея
- Україна
- Об'єднані Арабські Емірати
- Уругвай
- Китай, за умови підтвердження взаємності
Зазначається, що необхідно також поступово скасувати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних регіонів Китаю Гонконгу та Макао.
Асоційовані з Шенгенською зоною країни (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також беруть участь у цій рекомендації.
Критерії для визначення третіх країн, для яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну реакцію на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.Зверніть увагу! Цей перелік й надалі переглядатимуть кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватимуть.