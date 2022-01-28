Єрусалим несподівано засипало снігом: казкові фото та відео засніжених вулиць

26 січня в Ізраїлі почало сніжити. До ранку наступного дня Єрусалим вже був повністю вкритий килимом білого снігу.

Таке погодне явище в Єрусалимі не вперше – у 2021 році снігопад спостерігали 17 лютого. Через сильний зимовий шторм снігом замело більшу частину регіону.

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Єрусалим засипало снігом

Знаменитий золотий Купол Скелі, на Храмовій горі в Старому місті Єрусалима, – теж у снігу. Палестинці особливо раді такій погоді, тому збираються перед ним і розважаються.



Палестинці перед засніженим Куполом Скелі / Фото AP Photo

Через небезпечні дорожні умови, поліція країни закрила головні автомагістралі на гірському Західному березі, так само як школи та підприємства. Поки їх закрили на день, оскільки міські снігоочисники розчищали вулиці.

Зимовий шторм охопив Східне Середземномор'я, спричинивши сильні дощі та вітер на Близькому Сході.

Користувачі мережі активно діляться фото та відео засніжених вулиць Єрусалиму. Ось декілька з них:



Снігопад в Єрусалимі: казкове відео

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Снігу в Єрусалимі радіють усі: відео