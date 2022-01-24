Така кількість снігу випадала на Кікладах кілька десятків років тому. Про це розповіли місцеві жителі.
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Курортні острови Греції засипало снігом
В неділю, 23 січня, погодний фронт "Елпіс" накрив Грецію, зокрема Сірос , Наксос, Тінос, Андрос, Міконос , Санторині та інші острови Кіклад. Зараз там спостерігаються низькі температури, сильний снігопад та вітер.
Сильний снігопад викликав безліч проблем на островах, яким бракує інфраструктури, щоб впоратися з такими погодними явищами. Наприклад, на Наксосі багато гірських сіл були відрізані від решти острова, попри постійні зусилля снігоочисної техніки на дорогах. Так, довелося залучати пожежну службу, щоб звільнити громадян з автомобілів.
Мешканці островів зафіксували на фото та відео неймовірні пейзажі та опублікували їх на своїх сторінках у соціальних мережах.
Острів Андрос вкритий густим снігом / Фото Cyclades24
Акрополіс засипало снігом: відео
Засніжений острів Міконос: дивіться відео
Грецію вкрило снігом: пейзажне відео
Зазначається, що внаслідок сильного снігопаду школи всіх рівнів на Кікладах залишаться закритими в понеділок та вівторок, 24 та 25 січня.
Крім того, держава радить громадянам уникати зайвих рухів. Жителям деяких районів надсилатиметься SMS-повідомлення з попередженням про "небезпечний снігопад у регіоні протягом наступних 48 годин" та порадою уникати непотрібних поїздок.