В Єгипті випав сніг: у мережі з'явилися фото та відео засніжених вулиць

На березі Середземного моря, у портовому місті Олександрія, несподівано випав сніг. Синоптики стверджують, що Єгипет опинився під ударом європейського циклону.

В Олександрії все замело снігом. Таке рідкісне явище збентежило мешканців міста – вони активно публікували фотографії та відео засніжених автомобілів та доріг.

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У єгипетській Олександрії випав сніг

Так, у неділю на Єгипет насунув циклон, що спричинив зливи та піщані бурі у різних частинах країни. А вже вночі позначки термометра у центрі Синайського півострова впали до -2 градусів.

Тож, сьогодні вранці єгиптяни спостерігали рідкісне для них явище – снігопад. Втім, сніг протримався недовго, через декілька годин розтанув.



У Єгипті випав сніг / Фото з фейсбуку Cairo Scene



Засніжена єгипетська Олександрія / Фото з фейсбуку Cairo Scene



Олександрію в Єгипті замело снігом / Фото з твіттеру @nyeusi_waasi



Вулиці єгипетської Олександрії вранці 20 грудня / Фото з твіттеру @nyeusi_waasi ​

У Єгипті випав сніг: відео засніжених вулиць



Єгипетську Олександрію засніжило: дивіться відео



Закриті порти

Влада міста не була готовою до різкої зміни погоди, тому прийняла рішення тимчасово припинити роботу портів Олександрія та Дехейла.

Рішення було прийняте, щоб гарантувати безпеку проходження суден у порту та безпеку осіб і майна,

– підкреслив прессекретар Олександрійського порту Ахмед Берека.

Навчання у школах також було призупинено до покращення погодних умов.

Погода в Єгипті

В Генеральному управлінні метеорології Єгипту зауважують, що негода протримається ще принаймні добу.

Крім того, прогнозується вітер з піском, який спричинить зниження температури та погіршення видимості на дорогах. Також приспускається, що цієї зими у Єгипті спостерігатимуть досить холодну погоду.