У Єгипті частіше лунатиме солов'їна: для українців створять гарячу лінію та аудіогіди

У Єгипті працюють над створенням гарячої лінії та аудіогідів у музеях українською мовою. Цим займається Агентство з просування туризму.

Про це заявив міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані. Він зазначив, що для туристів з України буде можливість звернутися українською мовою або прослухати екскурсію.

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Що відомо про україномовну гарячу лінію

За словами чиновника з відповідним проханням представники українського уряду звернулися до Палати готельних компаній Єгипту. Наразі цей проєкт перебуває у розробці.

Сподіваюся, вона запрацює дуже скоро. У туристів буде людина, яка розмовляє українською … Ви — дуже важливе джерело виїзного туризму, це прохання всіх ваших туристів, тому ми це зробимо, – зазначив Халед аль-Анані.

Відтак "всюди в готелях, куди їздять українці, з’явилася українська мова" додав він.

Аудіогіди українською в єгипетських музеях

Міністр зазначив, що аудіогіди українською будуть в усіх нових та оновлених музеях. Їх оформлять за допомогою QR-кодів, через які можна буде завантажувати та прослуховувати екскурсійні матеріали.

Халед аль-Анані зазначив, що за підсумками минулого року найбільш відвідуваними локаціями серед українців були історичні музей у Шарм-ель-Шейху і Хургаді. А цьогоріч – Музей єгипетської цивілізації в Каїрі.

Він додав, що уряд Єгипту планує оновити 20% діючих музеїв та створити ще 20 нових.

Заява міністра туризму Єгипту: відео

З моменту відновлення туризму у 2020 році Україна є першою країною-джерелом виїзного туризму в Єгипті.