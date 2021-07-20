Відкриється більше атракцій для туристів: Єгипет послаблює COVID-обмеження

Потік туристів до Єгипту не вичерпується ніколи, тим паче влітку. Донедавна країна відмовлялася знімати багато карантинних обмежень, але все ж деякі послабила.

Зокрема, відкриються дискотеки та нічні клуби. При цьому зберігається заборона на подачу кальяну в ресторанах, кафе та громадських місцях.

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Зазначається, що у Єгипті продовжують пом'якшувати антикоронавірусні обмеження, перезапускаючи сферу дозвілля.

Через 16 місяців Міністерство туризму і старожитностей дозволило відновити роботу театрів, концертних залів, парків розваг, казино, нічних клубів і дискотек, у тому числі тих, які розташовані в готельних комплексах, – йдеться у повідомленні.

Їхня заповнюваність обмежена 70% від максимальної місткості залу за умови виконання всіх санітарних заходів і наявності відповідної ліцензії Міністерства туризму країни.

Умови в'їзду до Єгипту

Пасажири, які були у країнах, уражених мутантними штамами вірусу, повинні пройти швидкий ПЛР-тест після прибуття в Єгипет. Якщо тест виявиться позитивним, їх переведуть до медичного закладу;

Всім іншим пасажирам, які прибувають до Єгипту з країн, які не зазнали мутацій, потрібно пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом , виданим затвердженою лабораторією. Єгипет дозволяє в'їзд вакцинованим мандрівникам, які отримали другу дозу уколу, принаймні за 14 днів до подорожі;

Сертифікати повинні видаватися затвердженими лабораторіями в країнах їх походження і не повинні будь-яким чином змінюватися. Дійсні сертифікати також повинні мати QR-код для перевірки;

Пасажирам, які перебували в Індії, Бангладеші, Пакистані, Бутані, М'янмі, Шрі-Ланці, В'єтнамі, Бразилії чи Латинській Америці за 14 днів до прибуття до Єгипту, перевірятимуть сертифікати про щеплення ;

Кожен мандрівник, який не має сертифікату про щеплення, повинен надати негативний ПЛР-тест після прибуття;

Які вакцини приймає Єгипет

Єгипет приймає всі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Єгипетським управлінням з лікарських засобів.

Схвалені вакцини включають Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Sputnik.

За даними Worldometer , станом на 19 липня 2021 року в Єгипті виявлено 283 636 випадків зараження коронавірусом, з них 16 439 летальних.

Відзначимо, раніше міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані заявив, що у країні працюють над створенням гарячої лінії та аудіогідів у музеях українською мовою.

Український фотограф Олександр Ладанівський зробив дивовижні кадри єгипетської піраміди Хеопса у незвичній перспективі.

Крім того, у липні українка на відпочинку в Єгипті отримала серйозні травми під час парасейлінгу.