Щоб зняти одну із Семи чудес світу, у квітні минулого року Ладанівський об'єднався з Міністерством туризму в Єгипті.

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Відомий тревел-фотограф

Тревел-фотограф Олександр Ладанівський, який організовує тури у найвіддаленіші куточки планети, відомий своїм унікальним контентом в інстаграмі.

Подорожуючи світом у пошуках вражаючих зображень, він фотографує ідилічні сцени ісландських водоспадів, стародавні гірські міста в Йорданії та зіткнення історії й сучасності в Непалі.

Його знімки настільки вражаючі, що один з них навіть поширював сам Леонардо Ді Капріо.

Сфотографував так, як ніхто раніше

Маючи своєрідне бачення фотомистецтва, Ладанівського не задовольняли зображення Великої піраміди в Гізі, які він бачив на листівках та в соціальних мережах. Тож він вирішив сфотографувати пам’ятку так, як ніхто цього раніше не робив.

Піднявши безпілотник у небо, Ладанівський зробив серію знімків з різної висоти, розташувавши літаючий апарат прямо над центром піраміди.

Ця перспектива пропонує дивовижний вид на Гізу. Вона згладжує величну об’ємну споруду і робить її схожою на бруківку. Верхівка піраміди розмістилася чітко посередині фотографії і кожен кадр щоразу наближує до неї, аж доки об’єктив схоплює стародавні написи на блоках.

Ходять легенди, що на верхівці було золоте закінчення, а на цих фото ви можете побачити на якій основі воно стояло, а також можна прочитати надписи тих людей, які ще від часів фараонів до ХХ століття вилазили на піраміду,

– прокоментував свій допис Ладанівський.



Піраміда Хеопса в Єгипті / Фото Олександра Ладанівського



Український фотограф зробив серію знімків з висоти / Фото Олександра Ладанівського



Для цього він підняв в небо безпілотник/ Фото Олександра Ладанівського



Верхівка піраміди Хеопса / Фото Олександра Ладанівського



На верхівці піраміди видно написи / Фото Олександра Ладанівського