Чому водойми "цвітуть" влітку та коли це може бути небезпечним для здоров'я людини

Щоліта вода у морях, озерах і річках може раптово змінювати колір та вкриватися зеленим нальотом. На перший погляд це здається звичайним природним явищем, однак іноді за ним ховаються процеси, які можуть становити небезпеку як для людей, так і для тварин.

З настанням теплої погоди умови для активного розмноження водоростей стають сприятливішими. За інформацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, деякі види водоростей починають стрімко розростатися, утворюючи так зване "цвітіння". У більшості випадків це природний процес, однак окремі види можуть виробляти токсини або негативно впливати на стан водойм і живих організмів.

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Чому море та водойми починають "цвісти"?

Фахівці NOAA пояснюють, що єдиної причини цього явища не існує. Науковці досі досліджують, як саме поєднання різних факторів призводить до масового розмноження водоростей. Відомо, що багато видів активно ростуть за сприятливих погодних умов, наприклад, через вітер і морські течії.

Крім того, важливу роль відіграє надлишок поживних речовин, насамперед фосфору, азоту та вуглецю. Вони можуть потрапляти у водойми разом зі стоком із полів, газонів та інших територій, фактично "підживлюючи" водорості. Також цвітіння нерідко спостерігають після природних явищ, які змінюють стан водойми.

Серед них: слабка циркуляція води, аномально високі температури, сильні зливи, повені, посухи та навіть урагани. Зміна клімату також може сприяти поширенню цього явища. Спекотніші літа та інтенсивні дощі створюють дедалі сприятливіші умови для розвитку синьо-зелених водоростей.

Чи будь-яке "цвітіння" становить небезпеку?

Ні. У NOAA наголошують, що далеко не всі водорості є небезпечними. У світі існують тисячі видів водоростей, і більшість із них виконують важливу роль у природі. Фітопланктон є основою морського харчового ланцюга, тому без нього життя в океані було б неможливим.

Небезпечними вважаються лише окремі види, які здатні виробляти токсини або іншим чином шкодити довкіллю. При цьому навіть цвітіння без токсинів може негативно впливати на водойму. Наприклад, воно здатне зменшувати кількість кисню у воді, перекривати доступ світла до організмів, що живуть на глибині, а також пошкоджувати зябра риби. Водночас масове розростання водоростей може бути своєрідним сигналом того, що в екосистемі відбуваються зміни – як у самій водоймі, так і на прилеглій території.

Чи безпечно купатися у "квітучій" воді?

Найбільшу небезпеку становлять синьо-зелені водорості, або ціанобактерії, які розвиваються у прісній воді. Вони можуть виробляти токсини, що шкодять здоров'ю людини. Фахівці зазначають, що якщо під час купання проковтнути значну кількість зараженої води, це може викликати спазми шлунка, нудоту, симптоми, схожі на лихоманку, а у найважчих випадках навіть печінкову недостатність.

Синьо-зелені водорості / фото Nozhnici

Контакт із такою водою також може спричинити подразнення шкіри та висип. Саме тому експерти радять уникати купання у водоймах, де спостерігається активне цвітіння. Особливо це стосується маленьких дітей, які можуть випадково наковтатися води. Якщо ж людина катається на човні у водоймі, де виявлено синьо-зелені водорості, бажано уникати контакту з водою. Якщо бризки все ж потрапили на шкіру, їх рекомендують якнайшвидше змити.

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Як розпізнати небезпечне цвітіння?

Зовні токсичне цвітіння може виглядати по-різному. Іноді на поверхні води утворюється зелений наліт, в інших випадках вода нагадує розлиту зелену фарбу, яскраво-зелені смуги або густий гороховий суп. Водночас за зовнішнім виглядом не завжди можна визначити, чи є конкретне цвітіння небезпечним.

Саме тому перед відпочинком біля водойм варто звертати увагу на попередження місцевих служб або інформаційні знаки, встановлені біля озер, річок чи пляжів. Фахівці також звертають увагу, що не варто плутати синьо-зелені водорості із так званим "червоним припливом". Це різні явища.

Червоний приплив виникає у солоній воді, пов'язаний з іншими організмами та насамперед становить небезпеку через накопичення токсинів у молюсках, а не під час купання. Хоча далеко не кожне "цвітіння" води є небезпечним, фахівці радять не ігнорувати офіційні попередження.

Якщо вода змінила колір, вкрилася густим нальотом або місцева влада рекомендує утриматися від купання, краще обрати інший пляж. Це допоможе уникнути неприємних наслідків для здоров'я та зробить літній відпочинок справді безпечним

У розпал літньої спеки варто дбати не лише про безпечний відпочинок біля води, а і про власне самопочуття. Тож нагадуємо прості правила, які допоможуть легше перенести спекотні дні та зменшити ризик перегрівання.

Як уберегтися від спеки / постер 24 Каналу