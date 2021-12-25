Де відчути справжню різдвяну атмосферу: 10 найкрасивіших ярмарків України

Зимові свята – чудова нагода відвідати атмосферні ярмарки. До того ж, мандрувати за кордон не обов'язково, адже в Україні є чимало локацій, які вразять туристів декораціями до Нового року та Різдва.

Акуратні дерев'яні будиночки, світло гірлянд, яскраві фотозони, казкові герої, гучні колядки та запах глінтвейну з корицею у повітрі – це все можна знайти поблизу головних ялинок українських міст. Розповідаємо, які із них варто відвідати у новорічний сезон 2022 року!

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Київ

Традиційний різдвяно-новорічний ярмарок "Різдво на Подолі" розташований у самому центрі Києва – від Контрактової площі до вулиці Боричів Тік. Гостям локації пропонують декілька варіантів активного відпочинку, зокрема: льодову ковзанку,

6-метрову тюбінгову гірку з оглядовим майданчиком,

атракціони,

резиденцію Святого Миколая, облаштовану спеціально для дітей.

Захопливий вид на Софійську площу в Києві / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук Цьогоріч масштаби святкової зони вражають – вогнями освічено 10 000 квадратів. Фудкорти та сувенірні крамнички нагадують традиційні європейські ярмарки. Як завжди, тут можна придбати запашні страви та крафтові сувеніри.

Святковий ярмарок у Києві / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Софійська площа засяяла вогнями / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Сцена, як і в попередні роки, розташована на Софійській площі – поруч із головною новорічною ялинкою країни. Темою новорічно-різдвяного містечка обрали Благу вість. Щоб підкреслити ідею – поруч з ялинкою облаштували найбільший в Європі вертеп.

Локації працюватимуть з 16 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року.

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Львів



Головна ялинка Львова / Фото 24 каналу

Традиційний Різдвяний ярмарок у Львові працює на двох локаціях – проспекті Свободи та площі Ринок. Це дерев’яні хатинки з сувенірами та смаколиками, які щороку об'єднують туристів із різних куточків України та Європи. Але, зазначають організатори, цього сезону масштаби довелося зменшити.

Зазвичай це було близько 250 будиночків, натомість зараз ми дозволили розмістити 90 будиночків на проспекті Свободи та 50 будиночків на площі Ринок,

– зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірини Кулинич.

Такі міри погоджені у зв'язку із карантинними обмеженнями.



Святковий ярмарок у Львові / Фото 24 каналу

Водночас організатори переконують, що це ніяк не вплине на насиченість програми. Львів'яни та гості міста матимуть можливість побачити конкурс льодових скульптур, ходу звіздарів, різдвяний фестиваль колядників, а також вертепів. Окрім цього, всі охочі можуть покататись на ковзанці.



Новорічна ковзанка у центрі Львова / Фото 24 каналу

Різдвяні розваги триватимуть у Львові до 20 січня.

Вінниця

"Зимове містечко" у Вінниці розгорнулося у Центральному парку імені Миколи Леонтовича. Тут вінничани можуть покататися на льодовій ковзанці, спуститися з гірки на санчатах, поласувати смачною їжею та придбати подарунки на новорічні свята рідним і близьким. Туристів зі всієї України очікує понад пів сотні яток з прикрасами, сувенірами та домашньою випічкою.



Вінницький новорічний ярмарок / Фото moemisto

Для зручності відвідувачів локацію поділили на зони: тут є і ярмарок, і ковзанка, і сімейні атракціони. Таким чином організатори розмежували потоки відвідувачів та зменшили скупчення людей. На новорічному ярмарку розташувалися близько пів сотні яток, де можна придбати новорічні подарунки, прикраси та сувеніри. Також охочі мають можливість придбати випічку, печиво та інші смаколики.

Містечко працюватиме щодня до 23 січня.

Харків



Святкування Нового року у Харкові / Фото vgorode

Більшість святкових заходів Харкова відбудуться на площі Свободи. Гості отримають можливість поринути у карнавальну атмосферу, послухати хіти улюблених виконавців та стати частиною новорічного ярмаркового містечка. Тут продають їжу, напої та сувеніри місцевого та іноземного виробництва. Крім того, на площі працюють фудкорти, де можна підкріпитися. Найкращі харківські кухарі приготують шашлик, хот-доги, шаурму, овочі на грилі та напої, які зігрівають.

З 25 грудня у Харкові запрацює резиденція Діда Мороза. Цього року його будиночок переміститься у Харківській муніципальний культурний центр.

Працюватиме ярмарок до 16 січня.

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Хмельницький

Ще 4 грудня в місті запалили вогні новорічної ялинки та ілюмінації, а в День святого Миколая запрацювали торгові будиночки. З одного боку торгують новорічним крамом, з іншого – працює фудкорт. Гостям пропонують традиційні для зимових свят товари – іграшки, гірлянди, сувеніри, новорічну атрибутику. Багато із запропонованого – вироби ручної роботи. Підкріпитися пропонують шашликом, скумбрією та овочами-гриль.



Новорічний ярмарок у Хмельницькому / Фото vgorode

Удень хмельниччанам та гостям міста пропонують зробити святкові фото на тлі спеціальних фотозон, ввечері – відвідувачів запрошують на лазерне шоу.

Хмельницький ярмарок можна відвідати до 23 січня.

Тернопіль

Зимовий ярмарок – чудовий привід відвідати "файне місто". На зимові свята на центральній площі запалюють новорічну ялинку, монтують святкові будиночки, встановлюють атракціони та гірку для сноутюбів поруч із драмтеатром.



Цього року в Тернополі розширили Резиденцію Миколая / Фото Pexels

Також цьогоріч оновили та розширили Резиденцію Святого Миколая – тепер, додають організатори, діти матимуть більше місця для розваг і майстер-класів.

Ярмарок у місті діятиме до 23 січня 2022 року, водночас ковзанка та атракціони працюватимуть до 1 березня 2022 року.

Одеса

Найошатнішою вулицею Одеси в новорічний період залишається Дерибасівська. Саме тут прикрашають ялинку та влаштовують святковий ярмарок з новорічними сувенірами та гостинцями на будь-який смак.



Вхід на одеський ярмарок / Фото з Офіційного сайту Одеси

Щороку в Одесі відкривається будиночок, у якому мешкає Санта Клаус. Його прикрашають святковими сосновими віночками, іграшками, вогниками, шишками. А перед Оперним театром проводяться новорічні мюзикли, які з року в рік дарують яскраві враження відвідувачам.

Гуляння у місті тривають до 15 січня.

Для тих, хто хоче організувати подорож не лише містами України, але й переміститися у часі, Одеса пропонує свято у середньовічному стилі. Для цього гостей запрошують в Акерманську фортецю.

Ужгород



Різдвяні свята в Ужгороді / Фото tutitam

Цього різдвяного сезону в Ужгороді теж спостерігаються деякі зміни. Насамперед це стосується головної ялинки міста – влада вирішила, що вона повинна бути штучною. Також тут подбали про зручність кожного відвідувача: будиночки для різдвяно-новорічного ярмарку перемістили на пішохідну частину площі Петефі, забезпечивши безперешкодний прохід до яскравої фотозони.



Новий рік в Ужгороді / Фото Ужгородської міської ради

На ярмарку варто їхати за унікальними закарпатськими виробами. Щорічно тут представлені вина, сири та традиційні сувеніри. Також тут функціонує фудкор, проте столів та стільців для пригощань немає. Всі смаколики подають виключно навиніс.

Працюватиме локація до 18 січня.

Рівне

Новорічну ялинку у Рівному відкрили ще 12 грудня. Так, міський голова Рівного вирішив синхронізувати різдвяно-новорічні святкування з більшістю країн світу. Поруч із ялинкою встановили світлодіодні сани з чотирма оленями та ангелами, заввишки 2,2 метра.



Головна ялинка Рівного / Фото radiotrek

Різдвяне містечко розбили цьогоріч на дві зони: сцену розташували за кінопалацом, а на Алеї Чайки розгорнувся справжній ярмарок з гучними продавцями, духмяними ароматами та величезним вибором товарів. Але й це не всі подарунки гостям Рівного. Так, навколо великого фонтану розмістять парк атракціонів, а на Різдво заплановане свято вареників.

Ярмарок прийматиме туристів до середини січня.

Запоріжжя



У Запоріжжі цьогоріч проведуть низку святкових заходів / Фото Pexels

Минулого року через карантинні обмеження влада не встановлювала ялинку та не організовувала масових заходів. Цього року місто вирішило надолужити втрачене. У центрі Запоріжжя встановили 25-метрове штучне дерево. Водночас у місті запрацювали "Різдвяне містечко", вертеп, атракціони, фудкорти, святкові фотозони, ярмарок сувенірів. Окрім того, тут облаштували ковзанку та вперше відкрили гірку для тубів.

Біля головної ялинки в рамках традиційного новорічно-різдвяного фестивалю запланували низку заходів, але деталі поки що не розголошують. Працюватиме локація і в новорічну ніч.

Триватиме новорічний фестиваль до 7 січня включно.