Тим часом уряд багатьох країн офіційно заявив про скасовування новорічних та різдвяних заходів. Розповідаємо, у яких саме.

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В яких європейських країнах скасовують святкові ярмарки

Скасована подія краща за скасоване життя. Нам необхідно ухвалити "важкі рішення",

– підкреслив глава ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.

Париж

Які туристичні міста відмовилися від святкових ярмарків / Фото unsplash

Нещодавно міська влада Парижа скасувала всі традиційні новорічні заходи на Єлисейських полях.

Феєрверк не відбудеться, і, на жаль, не буде жодних діджей-сетів,

– повідомили у мерії.

Велика Британія

В останні тижні в Британії стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Королева Великої Британії Єлизавета II порушить багаторічну традицію. Вона проведе Різдво не в Сандрінгемському палаці, розташованому в Норфолку. Замість традиційної поїздки члени королівської родини під час свят приїдуть до королеви до Віндзорського замку.

Мюнхен

Які туристичні міста відмовилися від святкових ярмарків / Фото Pexels

У Мюнхені скасували різдвяний ярмарок через велику кількість госпіталізованих людей, інфікованих коронавірусом.

Драматична ситуація в наших клініках і експоненціально зростаюча кількість інфекцій не залишають мені іншого вибору,

– сказав мер міста Дітер Райтер у вівторок після зустрічі кризової групи щодо ситуації з епідемією.

На Марієнплаці, де зазвичай проводився ярмарок, складно контролювати кількість відвідувачів і перевіряти, чи мають вони сертифікати про вакцинацію чи одужання.

Прага

Які туристичні міста відмовилися від святкових ярмарків / Фото Pexels

У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в Празі, організатори скасували культурну програму, яка мала проходити на Староміській площі. З тих самих причин не відбудеться святкове запалення вогнів різдвяної ялинки.