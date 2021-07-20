Нововведення працює з 19 липня. Воно прискорює процес ідентифікації та забезпечує більший комфорт пасажирам.

До теми Найстаріші міста України, в яких відчувається дух історії

Автоматичний чекін в японських аеропортах

Програма розпізнавання осіб Face Express працює у тестовому режимі в аеропортах Наріта і Ханеда. Вона має прискорити процес посадки на рейс. Крім того, система дозволить зменшити кількість контактів між пасажирами та співробітниками. А це – своєю чергою, допоможе запобігти поширенню вірусних інфекцій.

Щоб скористатися цим привілеєм та швидше пройти реєстрацію на летовищі, необхідно заздалегідь заповнити електрону форму. Після проходження процедури треба зняти маску, щоб спеціальні камери автоматично перевірили особистість пасажира та пропустили його. Вони розташовані в терміналах реєстрації багажу і контрольно-пропускних пунктах на виходах на посадку.

Усі дані пасажира, зокрема його фотографії, будуть видалені протягом 24 годин після реєстрації в цілях захисту конфіденційності.

Як відбувається безконтактний чекін: відео