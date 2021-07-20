Нововведение работает с 19 июля. Оно ускоряет процесс идентификации и обеспечивает больший комфорт пассажирам.

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Автоматический чекин в японских аэропортах

Программа распознавания лиц Face Express работает в тестовом режиме в аэропортах Нарита и Ханэда. Она должна ускорить процесс посадки на рейс. Кроме того, система позволит уменьшить количество контактов между пассажирами и сотрудниками. А это – в свою очередь, поможет предотвратить распространение вирусных инфекций.

Чтобы воспользоваться этой привилегией и быстрее пройти регистрацию в аэропорту, необходимо заранее заполнить электронную форму. После прохождения процедуры надо снять маску, чтобы специальные камеры автоматически проверили личность пассажира и пропустили его. Они расположены в терминалах регистрации багажа и контрольно-пропускных пунктах на выходах на посадку.

Все данные пассажира, в том числе его фотографии, будут удалены в течение 24 часов после регистрации в целях защиты конфиденциальности.

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