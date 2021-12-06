Японія посилила умови в'їзду для іноземців з низки країн

Новий штам коронавірусу Омікрон активно розповсюджується світом. У вівторок перший випадок виявили і в Японії.

Це змусило владу країни відмовити у в'їзді усім іноземцям.

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Японія додала до списку країн, стосовно іноземців з яких будуть застосовуватись суворіші правила в'їзду, Індію, Грецію, Румунію та чотири штати США.

Про розширення списку оголосив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно в п'ятницю під час пресконференції. Саме тоді урядова оперативна група прийняла це рішення, оскільки кількість інфікованих новим варіантом збільшується в усьому світі.

Так, мандрівники з названих країн, а також американських штатів Колорадо, Гаваї, Міннесота та Нью-Йорк повинні будуть провести три дні з двотижневого періоду карантину в призначених урядом установах.

Низка країн, зокрема Австрія, Еквадор і Франція, вже перебувають у списку, а для десятків інших країн поширюються жорсткіші вимоги до самоізоляції – туристи залишаються в призначених урядом установах протягом 10 днів.

COVID-19 в Японії: останні дані

За даними Worldometer, станом на 6 грудня 2021 року в Японії виявлено 1 727 828 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 18 364 летальних;

Водночас 1 708 638 осіб побороли хворобу.

Перший випадок Омікрон в Японії змусив країну відмовити у повторному в'їзді усім іноземцям, включаючи резидентів з довгостроковими візами, які нещодавно побували в будь-якій з 10 африканських країн, де найбільш поширений цей штам.