Это заставило власти страны отказать во въезде всем иностранцам.
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Япония добавила в список стран, в отношении иностранцев из которых будут применяться более строгие правила въезда, Индию, Грецию, Румынию и четыре штата США.
О расширении списка объявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в пятницу на пресс-конференции. В это время правительственная оперативная группа приняла это решение, поскольку количество инфицированных новым вариантом увеличивается по всему миру.
Так, путешественники из названых стран, а также американские штаты Колорадо, Гавайи, Миннесота и Нью-Йорк должны будут провести три дня с двухнедельного периода карантина в назначенных правительством учреждениях.
Ряд стран, включая Австрию, Эквадор и Францию, уже находятся в списке, а для десятков других стран распространяются более жесткие требования к самоизоляции – туристы остаются в назначенных правительством учреждениях в течение 10 дней.
COVID-19 в Японии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 6 декабря 2021 года в Японии выявлено 1 727 828 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 18 364 летальных;
- В то же время 1 708 638 человек побороли болезнь.