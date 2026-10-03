Вогонь, що виривається просто з-під землі, зазвичай асоціюється з вулканами або масштабними природними катастрофами. Проте насправді для такого явища не завжди потрібна вулканічна активність. Іноді причиною стають поклади природного газу, який просочується крізь гірські породи та займається при контакті з повітрям. Саме таке явище можна побачити в Азербайджані. Детальніше розповість 24 Канал.

Що це за вогняне місце в Азербайджані?

Головна природна особливість Азербайджану, про яку ми розповімо, – це Янар Даг (Yanar Dağ), що в перекладі з азербайджанської означає "палаюча гора". Вона розташована в селі Мамедлі на Апшеронському півострові, приблизно за 27 кілометрів від Баку.

На схилі невисокого пагорба можна побачити унікальну картину: уздовж землі безперервно горить стіна полум'я. Подекуди вогонь здіймається на кілька метрів, а тому здається, що гора охоплена пожежею. Особливо ефектно це виглядає ввечері, коли полум'я контрастує з темрявою.



Вічний вогонь в Азербайджані / Фото Sputnik

Попри вражаючий вигляд, це не вулкан і не магічне явище. Під землею Апшеронського півострова є значні поклади природного газу. Через геологічні процеси газ просочується крізь тріщини в гірських породах і виходить на поверхню. Коли він контактує з повітрям і займається, виникає постійне полум'я. Янар Даг є одним із найвідоміших прикладів такого природного явища в регіоні.

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Цікаво, що ще до поширення ісламу землі Азербайджану були священним центром для зороастрійців, які приходили сюди вклонятись вічному вогню, що горів із надр. Про вічні вогні на цій території писав ще знаменитий венеційський мандрівник Марко Поло у 13 столітті.

У радянський час чимало природних вогнищ навколо Баку штучно загасили заради промислового видобутку газу. Проте Янар Даг вдалося зберегти.

Нині його можна відвідати під час подорожі до Баку. Це територія державного історико-культурного та природного заповідника, де облаштували музейний комплекс і виставкові простори. Комплекс відкритий щодня з 10:00 до 19:00. Відвідувачам важливо дотримуватися правил безпеки та не наближатися до вогню за межами облаштованих зон.