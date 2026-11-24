Продаж ялинок / Фото Canva
Напередодні зимових свят у Києві традиційно з'являться місця, де можна буде придбати хвойне дерево. Цьогоріч святкову торгівлю організують у всіх районах столиці, тож знайти ялинку можна буде неподалік від дому.
Сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев працюватимуть із 5 до 31 грудня 2026 року. Загалом у столиці планують облаштувати понад 140 торговельних локацій, які поступово відкриватимуть у всіх 10 районах міста. Про підготовку до святкової торгівлі повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Києва, пише офіційний портал Києва.
Де шукати ялинкові ярмарки в різних районах столиці?
Голосіївський район:
- перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
- вулиця Самійла Кішки, 7;
- вулиця Степана Рудницького, 6-А;
- вулиця Васильківська, 8;
- провулок Руслана Лужевського, 1 (локація 1);
- вулиця Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2");
- проспект Академіка Глушкова, 16-16/7;
- проспект Академіка Глушкова, 31-А;
- вулиця Метрологічна, 19;
- вулиця Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський");
- вулиця Феодосійська;
- проспект Науки, 8;
- Кільцева дорога, 1 (заїзд до торговельного центру "Республіка");
- вулиця Антоновича, 176 (торговельно-розважальний центр "Ocean Plaza").
- Дарницький район: вулиця Архітектора Вербицького, 16;
- вулиця Братства тарасівців, 9;
- вулиця Єлизавети Чавдар, 1;
- вулиця Єлизавети Чавдар, 13;
- вулиця Здолбунівська, 2;
- вулиця Здолбунівська, 17;
- вулиця Михайла Драгоманова, 14;
- вулиця Олени Пчілки, 2;
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);
- вулиця Срібнокільська, 13;
- вулиця Ялтинська, 5-Б;
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
- вулиця Олександра Мишуги, 1;
- вулиця Олександра Мишуги, 2;
- перетин вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка;
- перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;
- проспект Петра Григоренка, 26;
- проспект Петра Григоренка, 32-Б;
- проспект Петра Григоренка, 41-43;
- Дніпровська набережна, 17-А (біля торговельного центру "Новус");
- вулиця Зарічна, 1;
- Харківське шосе, 160 (біля торговельного центру "Варус");
- мікрорайон Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової).
Деснянський район:
- вулиця Рональда Рейгана, 4;
- вулиця Рональда Рейгана, 8;
- проспект Червоної Калини, 15;
- проспект Червоної Калини, 26;
- проспект Червоної Калини, 44;
- проспект Червоної Калини, 60/10;
- проспект Червоної Калини, 95-97;
- вулиця Героїв Енергетиків, 2;
- вулиця Героїв Енергетиків, 2-Б (виїзд із автозаправної станції "WOG");
- вулиця Героїв Енергетиків, 4;
- вулиця Героїв Енергетиків, 5;
- вулиця Героїв Енергетиків, 6;
- вулиця Героїв Енергетиків, 11 (біля світлофора);
- вулиця Мілютенка, 34 (розділювальна смуга);
- вулиця Гетьмана Павла Полуботка, 65 (локація 1);
- станція метро "Чернігівська".
Дніпровський район:
- бульвар Ігоря Шамо, 2/7;
- вулиця Андрія Малишка, 4-А;
- вулиця Івана Миколайчука, 9;
- вулиця Миропільська, 25;
- вулиця Райдужна, 4;
- проспект Павла Тичини, 7;
- проспект Соборності, 2/1;
- перетин вулиці Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо;
- перетин вулиць Ігоря Юхновського та Остафія Дашкевича;
- вулиця Регенераторна, 4;
- перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.
Оболонський район:
- площа Петропавлівська, 2;
- проспект Володимира Івасюка, 27-Б;
- проспект Володимира Івасюка, 46;
- вулиця Ярослава Івашкевича, 6/8-А;
- проспект Оболонський, 1-Б;
- проспект Оболонський, 52-А;
- вулиця Полярна, 8-Б;
- вулиця Героїв Дніпра, 29-В;
- вулиця Героїв Дніпра, 30;
- вулиця Героїв Дніпра, 32;
- вулиця Героїв Дніпра, 41;
- вулиця Йорданська, 17;
- вулиця Героїв полку "Азов", 3;
- вулиця Героїв полку "Азов", 12;
- вулиця Героїв полку "Азов", 34;
- вулиця Олександра Архипенка, 6-А;
- площа Оболонська, 6;
- проспект Литовський, 2;
- проспект Дмитра Павличка, 3/4.
Печерський район:
- бульвар Миколи Міхновського, 25;
- бульвар Миколи Міхновського, 30/1;
- вулиця Велика Васильківська, 107;
- площа Лесі Українки, 1;
- площа Лесі Українки, 26;
- вулиця Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу "Мілк бар").
- Подільський район: вулиця Верхній Вал, 16 (локація № 1);
- вулиця Верхній Вал, 16 (локація № 2);
- вулиця Верхній Вал, 16 (локація № 3);
- перетин вулиць Верхній Вал і Житньоторзької (локація № 4);
- вулиця Кирилівська, 125 (на місці демонтованих малих архітектурних форм);
- вулиця Кирилівська, 129;
- вулиця Світлицького, 30/20 (локація 1, районна державна адміністрація);
- вулиця Світлицького, 30/20 (біля магазину "Єва", локація 2);
- вулиця Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету "Сільпо");
- проспект Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету "АТБ");
- проспект Європейського Союзу, 58 (торговельний центр "Орнамент");
- проспект Європейського Союзу, 80;
- вулиця Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів);
- проспект Свободи, 28;
- проспект Василя Порика, 13 (на місці демонтованих малих архітектурних форм);
- перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111 (на місці демонтованих малих архітектурних форм).
- Святошинський район: бульвар Миколи Руденка, 13;
- бульвар Миколи Руденка, 14;
- бульвар Миколи Руденка, 15;
- вулиця Василя Кучера, 5;
- вулиця Симиренка, 10;
- вулиця Симиренка, 17;
- вулиця Зодчих, 46;
- вулиця Зодчих, 62;
- вулиця Зодчих, 68/2;
- вулиця Тулузи, 2/58;
- вулиця Якуба Коласа, 23;
- вулиця Ірпінська, 76-80;
- вулиця Підлісна, 1;
- вулиця Академіка Булаховського, 30;
- вулиця Академіка Єфремова, 2;
- вулиця Академіка Єфремова, 8;
- проспект Леся Курбаса, 16-А.
Солом'янський район:
- вулиця Борщагівська, 154-А;
- вулиця Василя Липківського, 3;
- вулиця Кадетський Гай, 3;
- проспект Повітряних Сил, 18/2;
- проспект Повітряних Сил, 21;
- вулиця Солом'янська, 21;
- вулиця Солом'янська, 39;
- бульвар Чоколівський, 3;
- бульвар Чоколівський, 19-21;
- бульвар Чоколівський, 24.
Шевченківський район:
- вулиця Юрія Іллєнка, 1;
- вулиця Данила Щербаківського, 56;
- перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
- вулиця Парково-Сирецька, 10;
- вулиця Ольжича, 14;
- вулиця Олени Теліги, 31/1;
- вулиця Щусєва, 5;
- перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва;
- вулиця Дорогожицька, 13/14.
У міській владі закликають киян заздалегідь планувати святкові покупки та не забувати про правила безпеки.
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