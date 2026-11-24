Продаж ялинок / Фото Canva

Напередодні зимових свят у Києві традиційно з'являться місця, де можна буде придбати хвойне дерево. Цьогоріч святкову торгівлю організують у всіх районах столиці, тож знайти ялинку можна буде неподалік від дому.

Сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев працюватимуть із 5 до 31 грудня 2026 року. Загалом у столиці планують облаштувати понад 140 торговельних локацій, які поступово відкриватимуть у всіх 10 районах міста. Про підготовку до святкової торгівлі повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Києва, пише офіційний портал Києва. Adv Де шукати ялинкові ярмарки в різних районах столиці? Голосіївський район: перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вулиця Самійла Кішки, 7;

вулиця Степана Рудницького, 6-А;

вулиця Васильківська, 8;

провулок Руслана Лужевського, 1 (локація 1);

вулиця Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2");

проспект Академіка Глушкова, 16-16/7;

проспект Академіка Глушкова, 31-А;

вулиця Метрологічна, 19;

вулиця Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський");

вулиця Феодосійська;

проспект Науки, 8;

Кільцева дорога, 1 (заїзд до торговельного центру "Республіка");

вулиця Антоновича, 176 (торговельно-розважальний центр "Ocean Plaza").

Дарницький район: вулиця Архітектора Вербицького, 16;

вулиця Братства тарасівців, 9;

вулиця Єлизавети Чавдар, 1;

вулиця Єлизавети Чавдар, 13;

вулиця Здолбунівська, 2;

вулиця Здолбунівська, 17;

вулиця Михайла Драгоманова, 14;

вулиця Олени Пчілки, 2;

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);

вулиця Срібнокільська, 13;

вулиця Ялтинська, 5-Б;

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

вулиця Олександра Мишуги, 1;

вулиця Олександра Мишуги, 2;

перетин вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка;

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;

проспект Петра Григоренка, 26;

проспект Петра Григоренка, 32-Б;

проспект Петра Григоренка, 41-43;

Дніпровська набережна, 17-А (біля торговельного центру "Новус");

вулиця Зарічна, 1;

Харківське шосе, 160 (біля торговельного центру "Варус");

мікрорайон Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової). Реклама Деснянський район: вулиця Рональда Рейгана, 4;

вулиця Рональда Рейгана, 8;

проспект Червоної Калини, 15;

проспект Червоної Калини, 26;

проспект Червоної Калини, 44;

проспект Червоної Калини, 60/10;

проспект Червоної Калини, 95-97;

вулиця Героїв Енергетиків, 2;

вулиця Героїв Енергетиків, 2-Б (виїзд із автозаправної станції "WOG");

вулиця Героїв Енергетиків, 4;

вулиця Героїв Енергетиків, 5;

вулиця Героїв Енергетиків, 6;

вулиця Героїв Енергетиків, 11 (біля світлофора);

вулиця Мілютенка, 34 (розділювальна смуга);

вулиця Гетьмана Павла Полуботка, 65 (локація 1);

станція метро "Чернігівська". Дніпровський район: бульвар Ігоря Шамо, 2/7;

вулиця Андрія Малишка, 4-А;

вулиця Івана Миколайчука, 9;

вулиця Миропільська, 25;

вулиця Райдужна, 4;

проспект Павла Тичини, 7;

проспект Соборності, 2/1;

перетин вулиці Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо;

перетин вулиць Ігоря Юхновського та Остафія Дашкевича;

вулиця Регенераторна, 4;

перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича. Реклама Оболонський район: площа Петропавлівська, 2;

проспект Володимира Івасюка, 27-Б;

проспект Володимира Івасюка, 46;

вулиця Ярослава Івашкевича, 6/8-А;

проспект Оболонський, 1-Б;

проспект Оболонський, 52-А;

вулиця Полярна, 8-Б;

вулиця Героїв Дніпра, 29-В;

вулиця Героїв Дніпра, 30;

вулиця Героїв Дніпра, 32;

вулиця Героїв Дніпра, 41;

вулиця Йорданська, 17;

вулиця Героїв полку "Азов", 3;

вулиця Героїв полку "Азов", 12;

вулиця Героїв полку "Азов", 34;

вулиця Олександра Архипенка, 6-А;

площа Оболонська, 6;

проспект Литовський, 2;

проспект Дмитра Павличка, 3/4. Печерський район: бульвар Миколи Міхновського, 25;

бульвар Миколи Міхновського, 30/1;

вулиця Велика Васильківська, 107;

площа Лесі Українки, 1;

площа Лесі Українки, 26;

вулиця Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу "Мілк бар").

Подільський район: вулиця Верхній Вал, 16 (локація № 1);

вулиця Верхній Вал, 16 (локація № 2);

вулиця Верхній Вал, 16 (локація № 3);

перетин вулиць Верхній Вал і Житньоторзької (локація № 4);

вулиця Кирилівська, 125 (на місці демонтованих малих архітектурних форм);

вулиця Кирилівська, 129;

вулиця Світлицького, 30/20 (локація 1, районна державна адміністрація);

вулиця Світлицького, 30/20 (біля магазину "Єва", локація 2);

вулиця Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету "Сільпо");

проспект Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету "АТБ");

проспект Європейського Союзу, 58 (торговельний центр "Орнамент");

проспект Європейського Союзу, 80;

вулиця Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів);

проспект Свободи, 28;

проспект Василя Порика, 13 (на місці демонтованих малих архітектурних форм);

перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111 (на місці демонтованих малих архітектурних форм).

Святошинський район: бульвар Миколи Руденка, 13;

бульвар Миколи Руденка, 14;

бульвар Миколи Руденка, 15;

вулиця Василя Кучера, 5;

вулиця Симиренка, 10;

вулиця Симиренка, 17;

вулиця Зодчих, 46;

вулиця Зодчих, 62;

вулиця Зодчих, 68/2;

вулиця Тулузи, 2/58;

вулиця Якуба Коласа, 23;

вулиця Ірпінська, 76-80;

вулиця Підлісна, 1;

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вулиця Данила Щербаківського, 56;

перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії;

вулиця Парково-Сирецька, 10;

вулиця Ольжича, 14;

вулиця Олени Теліги, 31/1;

вулиця Щусєва, 5;

перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва;

вулиця Дорогожицька, 13/14. У міській владі закликають киян заздалегідь планувати святкові покупки та не забувати про правила безпеки.

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