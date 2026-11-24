Продаж ялинок / Фото Canva

Накануне зимних праздников в Киеве, как обычно, появятся места, где можно будет купить хвойное дерево. В этом году праздничную торговлю организуют во всех районах столицы, поэтому елку можно будет найти недалеко от дома.

Сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев будут работать с 5 по 31 декабря 2026 года. Всего в столице планируется организовать более 140 торговых точек, которые будут постепенно открываться во всех 10 районах города. О подготовке к праздничной торговле сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства Киева, пишет официальный портал Киева. Adv Где найти елочные ярмарки в разных районах столицы? Голосеевский район: пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;

улица Самийла Кишки, 7;

улица Степана Рудницкого, 6-А;

улица Васильковская, 8;

переулок Руслана Лужевского, 1 (локация 1);

улица Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2");

проспект Академика Глушкова, 16-16/7;

проспект Академика Глушкова, 31-А;

улица Метрологическая, 19;

улица Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофаниевский");

улица Феодосийская;

проспект Науки, 8;

Кольцевая дорога, 1 (подъезд к торговому центру "Республика");

улица Антоновича, 176 (торгово-развлекательный центр "Ocean Plaza").

Дарницкий район: улица Архитектора Вербицкого, 16;

улица Братства тарасовцев, 9;

улица Елизаветы Чавдар, 1;

улица Елизаветы Чавдар, 13;

улица Здолбуновская, 2;

улица Здолбуновская, 17;

улица Михаила Драгоманова, 14;

улица Елены Пчилки, 2;

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой);

улица Срибнокильская, 13;

улица Ялтинская, 5-Б;

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;

улица Александра Мишуги, 1;

улица Александра Мишуги, 2;

пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко;

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;

проспект Петра Григоренко, 26;

проспект Петра Григоренко, 32-Б;

проспект Петра Григоренко, 41-43;

Днепровская набережная, 17-А (возле торгового центра "Новус");

улица Заречная, 1;

Харьковское шоссе, 160 (возле торгового центра "Варус");

микрорайон Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой). Реклама Деснянский район: улица Рональда Рейгана, 4;

улица Рональда Рейгана, 8;

проспект Красной Калины, 15;

проспект Красной Калины, 26;

проспект Красной Калины, 44;

проспект Красной Калины, 60/10;

проспект Красной Калины, 95-97;

улица Героев Энергетиков, 2;

улица Героев Энергетиков, 2-Б (выезд с автозаправочной станции "WOG");

улица Героев Энергетиков, 4;

улица Героев Энергетиков, 5;

улица Героев Энергетиков, 6;

улица Героев Энергетиков, 11 (возле светофора);

улица Милютенко, 34 (разделительная полоса);

улица Гетмана Павла Полуботка, 65 (локация 1);

станция метро "Черниговская". Днепровский район: бульвар Игоря Шамо, 2/7;

улица Андрея Малышко, 4-А;

улица Ивана Николайчука, 9;

улица Миропольская, 25;

улица Радужная, 4;

проспект Павла Тычины, 7;

проспект Соборности, 2/1;

пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо;

пересечение улиц Игоря Юхновского и Остафия Дашкевича;

улица Регенераторная, 4;

пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича. Реклама Оболонский район: площадь Петропавловская, 2;

проспект Владимира Ивасюка, 27-Б;

проспект Владимира Ивасюка, 46;

улица Ярослава Ивашкевича, 6/8-А;

проспект Оболонский, 1-Б;

проспект Оболонский, 52-А;

улица Полярная, 8-Б;

улица Героев Днепра, 29-В;

улица Героев Днепра, 30;

улица Героев Днепра, 32;

улица Героев Днепра, 41;

улица Иорданская, 17;

улица Героев полка "Азов", 3;

улица Героев полка "Азов", 12;

улица Героев полка "Азов", 34;

улица Александра Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6;

проспект Литовский, 2;

проспект Дмитрия Павлычко, 3/4. Печерский район: бульвар Николая Михновского, 25;

бульвар Николая Михновского, 30/1;

улица Большая Васильковская, 107;

площадь Леси Украинки, 1;

площадь Леси Украинки, 26;

улица Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "Милк-бар").

Подольский район: улица Верхний Вал, 16 (локация № 1);

улица Верхний Вал, 16 (локация № 2);

улица Верхний Вал, 16 (локация № 3);

пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);

улица Кирилловская, 125 (на месте демонтированных малых архитектурных форм);

улица Кирилловская, 129;

улица Светлицкого, 30/20 (локация 1, районная государственная администрация);

улица Светлицкого, 30/20 (возле магазина "Ева", локация 2);

улица Вышгородская, 21/6 (возле супермаркета "Сильпо");

проспект Европейского Союза, 12-А (возле супермаркета "АТБ");

проспект Европейского Союза, 58 (торговый центр "Орнамент");

проспект Европейского Союза, 80;

улица Межигорская, 56/63-А (возле теннисных кортов);

проспект Свободы, 28;

проспект Василия Порика, 13 (на месте демонтированных малых архитектурных форм);

пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных малых архитектурных форм).

Святошинский район: бульвар Николая Руденко, 13;

бульвар Николая Руденко, 14;

бульвар Николая Руденко, 15;

улица Василия Кучера, 5;

улица Симиренко, 10;

улица Симиренко, 17;

улица Зодчих, 46;

улица Зодчих, 62;

улица Зодчих, 68/2;

улица Тулузы, 2/58;

улица Якуба Коласа, 23;

улица Ирпенская, 76-80;

улица Подлесная, 1;

улица Академика Булаховского, 30;

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улица Данила Щербакивского, 56;

пересечение улиц Игоря Турчина и Мрии;

улица Парково-Сырецкая, 10;

улица Ольжича, 14;

улица Елены Телиги, 31/1;

улица Щусева, 5;

пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;

улица Дорогожицкая, 13/14. В городской администрации призывают киевлян заранее планировать праздничные покупки и не забывать о правилах безопасности.

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