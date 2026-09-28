Кролики захопили територію: у Японії є милий острів, який приховує страшну історію

У Японії є острів, де вільно живуть сотні, а то й тисяча, диких кроликів. Через це його навіть прозвали "Кролячий острів". Туристи приїжджать сюди, щоб погодувати милих звірят і зробити атмосферні фото. Однак за милою туристичною картинкою ховається зовсім не казкова історія.

Окуносіма – це невеликий острів у Внутрішньому Японському морі, який адміністративно належить до префектури Хіросіма. Сьогодні він відомий великою популяцією диких кроликів, але у минулому острів навіть приховували на картах через секретне виробництво хімічної зброї. Детальніше про "Кролячий острів" розповість 24 Канал.

Звідки на Окуносімі взялися кролики?

На Окуносімі кроликів можна побачити будь-де – біля дороги, на стежках, біля туристичних об'єктів або просто на узбережжі. Їхня точна популяція невідома. Офіційний туристичний ресурс Японії зазначає, що природних хижаків на острові немає, а котам і собакам заборонено перебувати на Окуносімі, тому популяція кроликів може змінюватися. Наприклад, під час пандемії коронавірусу, коли на острові не було туристів, які б підгодовували звірят, їхня популяція зменшилася до 400 – 500 особин. Нині припускають, що на острові може жити близько тисячі кроликів.

Саме походження популяції достеменно невідоме. За однією з версій, у 1971 році школярі, які приїхали на екскурсію на Окуносіму, випустили вісім кроликів, від яких згодом і пішла сучасна популяція. Інша версія пов'язує тварин із періодом після Другої світової війни та лабораторними дослідженнями. Щоправда, історики її заперечують. За їхніми даними, піддослідних кроликів з острова вивезли ще до появи сучасної популяції.



Мешканці "Кролячого острова" / Фото JunTrep Cycling

Спеціальний корм для кроликів можна придбати ще перед переправою у порту Таданумі. На самому острові його вже не купиш. При цьому туристам рекомендують дотримуватися правил поведінки: кроликів не можна ловити, переслідувати або брати на руки. Не варто також залишати їжу біля їхніх нір, годувати людською їжею чи висипати корм просто посеред дороги.

Який моторошний секрет приховує "Кролячий острів"?

Хоч сьогодні Окусіму найперше асоціюють з кроликами, та у минулому цей острів був пов'язаний з виробництвом хімічної зброї. У 1929 році тут побудували секретний завод, а під час Другої світової війни на ньому виробляли іприт та сльозогінний газ. Через секретність об'єкта уряд намагався приховати його існування, а острів навіть прибирали з деяких карт.

Після війни документи знищили, а запаси хімічних речовин утилізували. Сьогодні на острові залишилися руїни військових об'єктів, які нагадують про цей період. У 1988 році на Окуносімі відкрили Музей отруйного газу. Його експозиція розповідає про виробництво хімічної зброї та умови, у яких працювали люди на заводі.

Тож тут, поруч із мальовничими стежками, можна побачити залишки колишніх військових споруд і дізнатися про історію, яку десятиліттями намагалися тримати в таємниці. Саме це контрастне поєднання створює незвичайну атмосферу на Окуносімі.