Окуносіма – це невеликий острів у Внутрішньому Японському морі, який адміністративно належить до префектури Хіросіма. Сьогодні він відомий великою популяцією диких кроликів, але у минулому острів навіть приховували на картах через секретне виробництво хімічної зброї. Детальніше про "Кролячий острів" розповість 24 Канал.

Звідки на Окуносімі взялися кролики?

На Окуносімі кроликів можна побачити будь-де – біля дороги, на стежках, біля туристичних об'єктів або просто на узбережжі. Їхня точна популяція невідома. Офіційний туристичний ресурс Японії зазначає, що природних хижаків на острові немає, а котам і собакам заборонено перебувати на Окуносімі, тому популяція кроликів може змінюватися. Наприклад, під час пандемії коронавірусу, коли на острові не було туристів, які б підгодовували звірят, їхня популяція зменшилася до 400 – 500 особин. Нині припускають, що на острові може жити близько тисячі кроликів.

Саме походження популяції достеменно невідоме. За однією з версій, у 1971 році школярі, які приїхали на екскурсію на Окуносіму, випустили вісім кроликів, від яких згодом і пішла сучасна популяція. Інша версія пов'язує тварин із періодом після Другої світової війни та лабораторними дослідженнями. Щоправда, історики її заперечують. За їхніми даними, піддослідних кроликів з острова вивезли ще до появи сучасної популяції.



Мешканці "Кролячого острова" / Фото JunTrep Cycling

Спеціальний корм для кроликів можна придбати ще перед переправою у порту Таданумі. На самому острові його вже не купиш. При цьому туристам рекомендують дотримуватися правил поведінки: кроликів не можна ловити, переслідувати або брати на руки. Не варто також залишати їжу біля їхніх нір, годувати людською їжею чи висипати корм просто посеред дороги.

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Який моторошний секрет приховує "Кролячий острів"?

Хоч сьогодні Окусіму найперше асоціюють з кроликами, та у минулому цей острів був пов'язаний з виробництвом хімічної зброї. У 1929 році тут побудували секретний завод, а під час Другої світової війни на ньому виробляли іприт та сльозогінний газ. Через секретність об'єкта уряд намагався приховати його існування, а острів навіть прибирали з деяких карт.

Після війни документи знищили, а запаси хімічних речовин утилізували. Сьогодні на острові залишилися руїни військових об'єктів, які нагадують про цей період. У 1988 році на Окуносімі відкрили Музей отруйного газу. Його експозиція розповідає про виробництво хімічної зброї та умови, у яких працювали люди на заводі.

Тож тут, поруч із мальовничими стежками, можна побачити залишки колишніх військових споруд і дізнатися про історію, яку десятиліттями намагалися тримати в таємниці. Саме це контрастне поєднання створює незвичайну атмосферу на Окуносімі.