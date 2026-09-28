Окуносима – это небольшой остров во Внутреннем Японском море, который административно входит в состав префектуры Хиросима. Сегодня он известен большой популяцией диких кроликов, но в прошлом остров даже скрывали на картах из-за секретного производства химического оружия. Подробнее о "Кроличьем острове" расскажет 24 Канал.

Откуда на Окуносиме взялись кролики?

На Окуносиме кроликов можно увидеть где угодно – у дороги, на тропинках, возле туристических объектов или просто на побережье. Их точная численность неизвестна. Официальный туристический ресурс Японии отмечает, что на острове нет естественных хищников, а кошкам и собакам запрещено находиться на Окуносиме, поэтому численность кроликов может меняться. Например, во время пандемии коронавируса, когда на острове не было туристов, которые бы подкармливали животных, их популяция сократилась до 400 – 500 особей. Сейчас предполагают, что на острове может обитать около тысячи кроликов.

Само происхождение популяции точно неизвестно. По одной из версий, в 1971 году школьники, приехавшие на экскурсию на Окуносиму, выпустили восемь кроликов, от которых впоследствии и произошла современная популяция. Другая версия связывает появление животных с периодом после Второй мировой войны и лабораторными исследованиями. Что касается историков, то они ее опровергают. По их данным, подопытных кроликов с острова вывезли еще до появления современной популяции.



Жители "Кроличьего острова" / Фото JunTrep Cycling

Специальный корм для кроликов можно приобрести еще перед переправой в порту Тадануми. На самом острове его уже не купишь. При этом туристам рекомендуют соблюдать правила поведения: кроликов нельзя ловить, преследовать или брать на руки. Не стоит также оставлять еду возле их нор, кормить кроликов человеческой едой или высыпать корм прямо посреди дороги.

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Какой жуткий секрет скрывает "Кроличьи остров"?

Хотя сегодня Окусиму в первую очередь ассоциируют с кроликами, в прошлом этот остров был связан с производством химического оружия. В 1929 году здесь построили секретный завод, а во время Второй мировой войны на нем производили иприт и слезоточивый газ. Из-за секретности объекта правительство пыталось скрыть его существование, а остров даже удаляли с некоторых карт.

После войны документы уничтожили, а запасы химических веществ утилизировали. Сегодня на острове остались руины военных объектов, напоминающие об этом периоде. В 1988 году на Окуносиме открыли Музей ядовитого газа. Его экспозиция рассказывает о производстве химического оружия и условиях, в которых работали люди на заводе.

Поэтому здесь, рядом с живописными тропинками, можно увидеть остатки бывших военных сооружений и узнать об истории, которую десятилетиями пытались держать в тайне. Именно это контрастное сочетание создает необычную атмосферу на Окуносиме.