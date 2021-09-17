Який ще Норфолк-Бродс: Facebook заблокував популярну пам'ятку через ніби то вульгарну назву

Відома соціальна мережа заблокувала усі згадки про туристичну пам'ятку в Норфолку, що у Великій Британії. Причиною стала груба назва, яку алгоритм Facebook визначив мовою ненависті.

Причиною бану стала назва водного каналу. Один з рибалок опублікував фото та назвав локацію, але фейсбуку це не сподобалось і він миттєво видалив інформацію.

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Водойма з грубою назвою

Улюбленим місцем мешканців графства Норфолк є водний канал Cockshoot Dyke. Алгоритм розпізнає у назві поєднання "півень, стріляти та лесбійка", і класифікує назву як грубе звернення та мову ворожнечі. Система соціальних мереж викреслила будь-яку згадку про це місце.

Вони зібрали два і два разом і отримали 58. Ми повинні сміятися. Люди вважали це смішним, кажучи, що його слід називати "водним шляхом, який не буде названий",

– сказав Стів Берджесс, адміністратор спільноти у фейсбук Love the Norfolk Broads.

Рибалки вже знають, що публікувати підпис про назву місця не варто – декого з них вже банив фейсбук. На думку Берджесса, іронія полягає в тому, що користувачі інтернету бачать дійсно багато непристойного і жорстокого контенту в соціальних мережах, однак ці випадки залишаються без уваги.