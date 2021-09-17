Причиной бана стало название водного канала. Один из рыбаков опубликовал фото и назвал локацию, но фейсбуке это не понравилось и он мгновенно удалил информацию.

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Водоем с грубым названием

Любимым местом жителей графства Норфолк является водный канал Cockshoot Dyke. Алгоритм распознает в названии сочетание "петух, стрелять и лесбиянка", и классифицирует название как грубое обращение и язык вражды. Система социальных сетей удалила любое упоминание об этом месте.

Они собрали два и два вместе и получили 58. Мы должны смеяться. Люди считали это смешным, говоря, что его следует называть "водным путем, который не будет назван"

– сказал Стив Берджесс, администратор сообщества в фейсбук Love the Norfolk Broads.

Рыбаки уже знают, что публиковать подпись о названии места не стоит – некоторые из них уже банил фейсбук. По мнению Берджесса, ирония заключается в том, что пользователи интернета видят действительно много неприличного и жестокого контента в социальных сетях, однако эти случаи остаются без внимания.