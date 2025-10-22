Цей крихітний різдвяний ярмарок у Європі перенесе вас у минуле

У самому серці англійського Сомерсета щозими оживає ярмарок, який нагадує казкове різдвяне містечко з минулого. Без натовпів туристів і гучної музики, тут панує атмосфера старої Англії – із запашними пирогами, гарячим сидром, ліхтарями та майстрами у вінтажному вбранні.

Де побачити середньовічний різдвяний ярмарок?

Цей крихітний ярмарок не змагається з відомими святковими локаціями Європи, але саме в цьому його чарівність: він дарує відчуття затишку, ностальгії та справжнього духу Різдва. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Express.

Сомерсет – це графство на південному заході Великої Британії. Тут розташована унікальна середньовічна садиба Lytes Cary, будівництво якої тривало у 14 – 19 століттях. Як пише Art Uk, садиба належала антиквару Генрі Лайту, але до 20 століття занепала і перетворилася за звичайний фермерський будинок.

Тоді маєток відреставрував сер Волтер Дженнер – він обставив садибу розкішними дубовими меблями, антикварними гобеленами, старовинними картинами та дорогим текстилем. Після смерті у 1948 році сер Волтер Дженнер передав Lytes Cary у власність Національному фонду Великої Британії.



Вхід на територію садиби / Фото Ulrike Lein

Тепер на території маєтку щороку організовують колоритний різдвяний ярмарок. Такої атмосфери як тут, ви не зустрінете більше ніде у Європі. Ярмарок у Lytes Cary наче переносить своїх відвідувачів на кілька століть у минуле. Тут можна побачити традиційні вироби місцевих майстрів, прогулятися територією та відчути атмосферу Різдва серед місцевих мешканців.

Вхід у Lytes Cary безкоштовний, але якщо ви захочете побачити сади, то за це доведеться заплатити.

Куди поїхати у Європі на різдвяні ярмарки?

Сезон різдвяних ярмарків ще не розпочався, але експерти вже визначили, де цього року він буде найкращий – у німецькому місті Нюрнберг. Ярмарок тут відкриють 28 листопада на головній площі Hauptmarkt, яка оточена середньовічними будинками.

На другому міці у рейтингу найкращих ярмарків опинився Манчестер у Великій Британії, а на третьому – Париж у Франції. До речі, найбільш традиційним вважають різдвяний ярмарок у столиці Естонії Таллінні, а найбільш недооціненим – у Вільнюсі, що в Литві.