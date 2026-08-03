Плата за багаж у бюджетних авіакомпаніях часто обходиться дорожче, ніж сам авіаквиток. Саме тому мандрівники дедалі частіше шукають способи вмістити речі у безкоштовну ручну поклажу. Одним із найпопулярніших лайфхаків цього літа стала система "Sudoku Packing" ("Пакування судоку"). Її популяризувала тревел-блогерка Наталі Шакер, яка стверджує, що цей спосіб допоміг їй значно спростити збори в подорожі та більше не переплачувати за багаж під час коротких поїздок.

Що таке метод "пакування судоку"?

Основна ідея методу полягає в тому, щоб не брати багато різного одягу, а заздалегідь скласти універсальний гардероб із дев'яти речей, які легко комбінуються між собою. Перед початком зборів Наталі радить уявити майбутню поїздку та подумати, які саме образи дійсно знадобляться.

Після цього потрібно відібрати лише три верхи, три низи та три речі для верхнього шару – це можуть бути кардиган, светр, куртка або шарф залежно від погоди в місці відпочинку.

Як із дев'яти речей отримати 27 образів?

Усі вибрані речі потрібно умовно розкласти за принципом сітки 3 на 3. Кожен верх поєднується з кожним низом і будь-яким елементом верхнього шару. Завдяки такому підходу дев'ять предметів одягу дозволяють скласти до 27 різних комбінацій. Це дає можливість виглядати по-різному навіть під час кількаденної подорожі, не перевантажуючи сумку зайвими речами.

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Окрім цього, блогерка рекомендує взяти три пари взуття. При цьому кожна пара штанів, шортів чи спідниць має поєднуватися щонайменше з двома парами взуття. Якщо річ не є достатньо універсальною, її краще залишити вдома.

Кому підійде цей спосіб пакування?

Метод "пакування судоку" найбільше підходить тим, хто вирушає у короткі подорожі та хоче обійтися лише безкоштовною ручною поклажею. Після компактного пакування в сумці залишається місце для косметики, туалетних речей та невеликих аксесуарів.

Водночас для тривалих поїздок дев'яти предметів одягу, найімовірніше, буде недостатньо. У такому разі мандрівникам доведеться або розширювати гардероб, або оплачувати додатковий багаж. Саме тому цей лайфхак насамперед розрахований на короткі відпустки чи вікенди, коли важливо максимально ефективно використати простір у ручній поклажі та уникнути зайвих витрат.