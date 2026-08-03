Плата за багаж в бюджетных авиакомпаниях часто обходится дороже, чем сам авиабилет. Именно поэтому путешественники все чаще ищут способы уместить вещи в бесплатную ручную кладь. Одним из самых популярных лайфхаков этого лета стала система "Sudoku Packing" ("упаковка судоку"). Ее популяризировала тревел-блогер Натали Шакер, которая утверждает, что этот способ помог ей значительно упростить сборы в путешествие и больше не переплачивать за багаж во время коротких поездок.

Что такое метод "упаковки судоку"?

Основная идея метода заключается в том, чтобы не брать много разной одежды, а заранее составить универсальный гардероб из девяти вещей, которые легко комбинируются между собой. Перед началом сборов Наталья советует представить себе предстоящую поездку и подумать, какие именно образы действительно понадобятся.

После этого нужно отобрать всего три верха, три низа и три вещи для верхнего слоя – это могут быть кардиган, свитер, куртка или шарф в зависимости от погоды в месте отдыха.

Как из 9 вещей составить 27 образов?

Все выбранные вещи нужно условно расложить по принципу сетки 3 на 3. Каждый верх сочетается с каждым низом и любым элементом верхнего слоя. Благодаря такому подходу девять предметов одежды позволяют составить до 27 различных комбинаций. Это дает возможность выглядеть по-разному даже во время многодневного путешествия, не перегружая сумку лишними вещами.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кроме того, блогер рекомендует взять три пары обуви. При этом каждая пара брюк, шорт или юбок должна сочетаться как минимум с двумя парами обуви. Если вещь недостаточно универсальна, ее лучше оставить дома.

Кому подойдет этот способ упаковки?

Метод "упаковки судоку" больше всего подходит тем, кто отправляется в короткие путешествия и хочет обойтись только бесплатным ручным багажом. После компактной упаковки в сумке остается место для косметики, туалетных принадлежностей и небольших аксессуаров.

В то же время для длительных поездок девяти предметов одежды, скорее всего, будет недостаточно. В таком случае путешественникам придется либо расширять гардероб, либо оплачивать дополнительный багаж. Именно поэтому этот лайфхак в первую очередь рассчитан на короткие отпуска или выходные, когда важно максимально эффективно использовать пространство в ручной клади и избежать лишних расходов.