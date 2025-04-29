Територія смерті: що відомо про найнебезпечніший острів на Землі

Поблизу бразильського штату Сан-Паулу розташовується острів, який з висоти пташиного польоту здається милим і невинним. Та, зійшовши на берег цього острова, відразу приходить усвідомлення, що найстрашніший нічний сон став реальністю.

Мова про острів Кеймада-Гранді, який має площу всього близько 0,43 кілометра квадратних, пише 24 Канал. Підказку про те, чому ж цей острів такий небезпечний, розкриває одна з його назв – Зміїний.

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Чим небезпечний острів Кеймада-Гранді

Річ у тім, що господарі Кеймада-Гранді далеко не люди, а смертельно отруйні змії. За деякими розрахунками, на один квадратний метр землі острова припадає по одній змії мінімум.

Острів Кеймада-Гранді абсолютно безлюдний і всім, крім винятків для науковців, на законодавчому рівні суворо заборонено його відвідувати. Що більше, навіть підпливати до острова – не можна.

"Смертельний" острів Кеймада-Гранді на карті

Також у тутешніх водах заборонено рибальство та дайвінг. Представникам наукових організацій, які хочуть відвідати острів, необхідно отримати спеціальний дозвіл.

Уряд Бразилії вимагає, щоб в кожній науковій експедиції обов'язково був лікар, який міг би надати медичну допомогу потерпілому.

На острові мешкають тисячі отруйних змій, але є один вид, який найбільше привертає увагу – Ботропойд острівний, відомий також як золотий списоголов.

Змії на острові Кеймада-Гранді / Фото користувачів Google Maps

Від укусу однієї з найбільш отруйних змій у світі людина може померти протягом 2 – 4 годин, якщо їй не надати допомогу. Наприклад, миша гине від їхнього укусу лише за 2 секунди.

Симптоми отруєння включають набряк, сильний біль, нудоту, блювання, крововиливи, ниркову недостатність та некроз тканин. За оцінками вчених, зараз на острові мешкає близько 2000 – 4000 екземплярів цих змій.