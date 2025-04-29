Речь об острове Кеймада-Гранди, который имеет площадь всего около 0,43 километра квадратных, пишет 24 Канал. Подсказку о том, почему же этот остров такой опасный, раскрывает одно из его названий – Змеиный.

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Чем опасен остров Кеймада-Гранди

Дело в том, что хозяева Кеймада-Гранди далеко не люди, а смертельно ядовитые змеи. По некоторым расчетам, на один квадратный метр земли острова приходится по одной змее минимум.

Остров Кеймада-Гранди абсолютно необитаем и всем, кроме исключений для ученых, на законодательном уровне строго запрещено его посещать. Что более, даже подплывать к острову – нельзя.

"Смертельный" остров Кеймада-Гранди на карте

Также в здешних водах запрещено рыболовство и дайвинг. Представителям научных организаций, которые хотят посетить остров, необходимо получить специальное разрешение.

Правительство Бразилии требует, чтобы в каждой научной экспедиции обязательно был врач, который мог бы оказать медицинскую помощь пострадавшему.

На острове обитают тысячи ядовитых змей, но есть один вид, который больше всего привлекает внимание – Ботропойд островной, известный также как золотой копьеголов.

Змеи на острове Кеймада-Гранди / Фото пользователей Google Maps

От укуса одной из самых ядовитых змей в мире человек может умереть в течение 2 – 4 часов, если ему не оказать помощь. Например, мышь погибает от их укуса всего за 2 секунды.

Симптомы отравления включают отек, сильную боль, тошноту, рвоту, кровоизлияния, почечную недостаточность и некроз тканей. По оценкам ученых, сейчас на острове обитает около 2000 – 4000 экземпляров этих змей.