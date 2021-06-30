Автотуризм – тренд літа 2021: яку машину обрати для мандрів Україною

Українці все частіше цікавляться подорожами рідною країною, адже тут безліч мальовничих місцин, які варто відвідати. Саме тому автотуризм стає популярнішим.

Чому так складається? Насправді все дуже просто – ви сам собі гід і мандрівник.

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Чому автотуризм у тренді

Можна самостійно планувати маршрут, змінювати і ні до чого не прив'язуватися;

Є можливість дістатися на авто до найбільш віддалених і відокремлених куточків України. До того ж встигнете відвідати більше пам'яток;

Можна взяти з собою безліч речей: велосипед чи декілька величезних валіз з речами, якщо дозволяє розмір машини;

Домашній улюбленець завжди з вами. Не доведеться мучити його в багажному відділенні або клітці;

За бажанням можна заощадити гроші, наприклад, переночувати в авто. Навіть при повному завантаженні автомобіля вартість поїздки буде значно нижчою, ніж на літаку чи поїзді;

Безперечним "плюсом" є мобільність. У будь-який момент можна зупинитися біля магазину і поповнити запаси;

І найголовніше: дорогою ви насолодитеся красивими пейзажами і дізнаєтеся про існування безлічі невеликих міст і селищ.

Якщо ви плануєте подорож нашою мальовничою Україною, обов'язково розгляньте всі пропозиції, адже дорога має принести тільки позитивні емоції.

Чи не кожен українець мріє придбати автомобіль. Зазвичай, майбутні водії звертають увагу на типи машин, особливості конструкції цих типів та їх призначення, виробників, об'єм двигуна, привід, коробку передач та додаткові опції. Головним же критерієм при виборі залишається – комфортне та безпечне пересування, але не менш важливою є вигода. Все це про SKODA.

Однією з найбільш вдалих моделей автівок для подорожей – є SKODA KODIAQ. Нещодавно популярний кросовер оновили. Він буде доступний у комплектаціях Ambition, Style, L&K і Sport Line. В його активі тепер ще більш виразний дизайн, LED оптика, а також залежно від комплектації – матричні фари, вдосконалені вентильовані сидіння, задній радар Rear Traffic Alert і 10 динаміків звукової системи CANTON.

Удосконалені додаткові пакети опцій, які традиційно дозволяють клієнтам заощадити у порівнянні із замовленням кожної опції окремо. Оновлений SKODA KODIAQ вже доступний для замовлення у виробництво, ціна на базову версію складає 835 881 гривню.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Крім того, автівка зберегла добре відомі два дизельні двигуни на 150 і 200 к.с., а також 2-літровий бензиновий TSI на 180 к.с. – усі в комплекті з 7-ступеневою DSG і повним приводом.

Також покупцям доступні легкосплавні колісні диски в розмірі до 20 дюймів, і нові варіанти оздоблення салону з різними декоративними панелями, додатковими контрастними стрічками й покращеним світлодіодним інтер'єрним підсвічуванням.

Набір систем-помічників доповнений покращеною версією системи Crew Protect Assist, яка оснащується додатковими датчиками в задній частині автомобіля, що реагують на небезпеку наїзду ззаду.

SKODA KODIAQ можна замовити у 7-місцевій версії. Зі складеним третім рядом сидінь об'єм багажного відсіку автомобіля становить 2 065 літрів.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

ТОВ "Єврокар" – офіційний дистриб'ютор автомобілів SKODA в Україні, спільно з банком-партнером "Ощадбанк" вирішили порадувати своїх клієнтів, й запустила унікальну кредитну програму SKODA Grace, яка надає можливість придбання нового автомобіля SKODA в кредит з пільговим періодом на три роки.

Також навесні цього року у всій дилерській мережі SKODA стартувала нова програма автокредитування. Головна перевага – при авансі від 10% і терміні кредиту до 7 років, ставка становить 0,01% річних в перші три роки кредиту.

достатньо внести початковий внесок від 10% вартості автомобіля. При цьому відсоткова ставка перші 3 роки – 0,01% річних, а якщо кредит оформляється на термін більше 3-х років, то на решту терміну ставка складе 17,99% річних на залишок за кредитом. Слід зазначити, що кредит можна погашати достроково, без комісії в банку.

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Автомобіль року в Україні 2021

Беззаперечним лідером стала SKODA OCTAVIA (ціна від 568 541 гривні). До речі, якщо оформити кредит на 7 років на SKODA OCTAVIA A8 з двигуном 1,4 TSI, потужністю 150 к.с. і 6-ступеневою механічною коробкою передач, то з первинним внеском 10%, середній платіж за перші 3 роки складе 6 095 гривень в місяць, а наступні роки – 8 296 гривень.



Автомобіль року в Україні 2021 / Фото: skoda-auto.ua

Рекомендована роздрібна ціна для SKODA OCTAVIA Active 1,4 TSI 110 кВт 6MG станом на 30.06.2021 року. Ціна автомобіля змінюється прямо пропорційно зміні курсу долара США до гривні, встановленого НБУ на дату оплати.

Детальніше з моделями бренду SKODA ви можете ознайомитися тут.