Українські Карпати мають близько трьох десятків високогірних озер. Переважно вони розташовані на висоті 1400 – 1800 метрів над рівнем моря й давно стали популярними туристичними локаціями. Однак статус туристичної пам'ятки не означає, що водойма є природним басейном. Навпаки, багато гірських озер надзвичайно вразливі до втручання людини. Купання, миття посуду, використання косметичних засобів та інші дії можуть змінювати стан води й шкодити унікальним екосистемам. Детальніше про те, у яких гірських озерах не можна купатися, розповідає 24 Канал.

У яких озерах в Карпатах заборонено купатися?

Якщо коротко, то купання заборонене у всіх високогірних карпатських озерах. Один з найвідоміших прикладів – озеро Синевир на Закарпатті. Воно розташоване на території однойменного Національного природного парку і має статус водно-болотного угіддя міжнародного значення. Саме тому водойма перебуває під особливою охороною. Правила парку однозначні: купатися в Синевирі заборонено.

Є й цілком практична причина не випробовувати воду на собі. Навіть улітку вона прогрівається максимум приблизно до +13 градусів. Середня глибина озера становить 8 – 10 метрів, а найглибша точка сягає 23,5 метра.

Тож Синевир треба залишити для прогулянок, фотографій і милування краєвидами – саме заради цього сюди й приїжджають тисячі туристів.

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Озеро Синевир на Закарпатті / Фото Depositphotos

Ще одне знамените високогірне озеро – Несамовите. Воно лежить у масиві Чорногора на висоті близько 1750 метрів над рівнем моря, біля підніжжя гори Туркул. Це одне з найвисокогірніших озер України.

Вода тут дуже холодна, адже озеро має льодовикове походження. Однак справа не лише в температурі. Основна причина, чому в Несамовитому не можна купатися, полягає в тому, що екологічна ситуація на озері досягла загрозливого стану. У разі подальшого ігнорування екологічних вимог водойма може деградувати. Купання порушує природний баланс водойми та негативно впливає на місцеву флору і фауну.​

Туристи купаються в озері Несамовите / Фото 24 Каналу

В озері Бребенескул, яке розташоване у Чорногорі на висоті 1801 метра над рівнем моря, теж заборонено купатися. Якщо під час походу ви дійшли до цієї мальовничої водойми, то найкращий варіант – зробити паузу біля берега, помилуватися краєвидом і поповнити запаси води там, де це дозволено правилами, але не перетворювати озеро на природний басейн.

Озеро Бребенескул / Фото Максима Жирика

То чому в гірських озерах не можна купатися?

Заборони існують не для того, щоб позбавити туристів задоволення. Високогірні водойми мають дуже крихкі екосистеми, які можуть роками відновлюватися після людського втручання.

Навіть звичайне купання може впливати на мікрофлору водойми, підіймати донний осад і змінювати природні умови. А сонцезахисний крем, косметика, мийні засоби чи сміття створюють додаткове забруднення.

Є й питання безпеки. Вода у високогірних озерах залишається холодною навіть у спекотні літні дні. Для непідготовленого туриста різке занурення у холодну воду може стати небезпечним.

Це не означає, що у Карпатах взагалі не можна купатися – просто для плавання варто обирати облаштовані водойми та рекреаційні комплекси, де купання дозволене, є відповідна інфраструктура і можна перевірити безпеку води.

А високогірні Синевир, Несамовите, Бребенескул та інші дикі озера слід сприймати саме як природні пам'ятки. Їхня цінність – у первозданності, тиші та унікальних ландшафтах, а не в можливості скупатися.