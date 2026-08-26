В Украинских Карпатах насчитывается около трех десятков высокогорных озер. В основном они расположены на высоте 1400 – 1800 метров над уровнем моря и давно стали популярными туристическими местами. Однако статус туристической достопримечательности не означает, что водоем является естественным бассейном. Напротив, многие горные озера чрезвычайно уязвимы к вмешательству человека. Купание, мытье посуды, использование косметических средств и другие действия могут изменять состояние воды и наносить вред уникальным экосистемам. Подробнее о том, в каких горных озерах нельзя купаться, рассказывает 24 Канал.

В каких озерах в Карпатах запрещено купаться?

Если кратко, то купание запрещено во всех высокогорных карпатских озерах. Один из самых известных примеров – озеро Синевир на Закарпатье. Оно расположено на территории одноименного Национального природного парка и имеет статус водно-болотного угодья международного значения. Именно поэтому водоем находится под особой охраной. Правила парка однозначны: купаться в Синевире запрещено.

Есть и вполне практическая причина не испытывать воду на себе. Даже летом она прогревается максимум примерно до +13 градусов. Средняя глубина озера составляет 8 – 10 метров, а самая глубокая точка достигает 23,5 метра.

Поэтому Синевир стоит оставить для прогулок, фотографий и любования пейзажами – именно ради этого сюда и приезжают тысячи туристов.

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Озеро Синевир в Закарпатье / Фото Depositphotos

Еще одно знаменитое высокогорное озеро – Несамовитое. Оно расположено в массиве Черногора на высоте около 1750 метров над уровнем моря, у подножия горы Туркул. Это одно из самых высокогорных озер Украины.

Вода здесь очень холодная, ведь озеро имеет ледниковое происхождение. Однако дело не только в температуре. Основная причина, почему в Несамовитом нельзя купаться, заключается в том, что экологическая ситуация на озере достигла угрожающего состояния. В случае дальнейшего игнорирования экологических требований водоем может деградировать. Купание нарушает естественный баланс водоема и негативно влияет на местную флору и фауну.​

Туристы купаются в озере Несамовитое / Фото 24 Канала

В озере Бребенескул, расположенном в Черногоре на высоте 1801 метра над уровнем моря, тоже запрещено купаться. Если во время похода вы дошли до этого живописного водоема, то лучший вариант – сделать паузу у берега, полюбоваться пейзажем и пополнить запасы воды там, где это разрешено правилами, но не превращать озеро в природный бассейн.

Озеро Бребенескул / Фото Максима Жирика

Почему же в горных озерах нельзя купаться?

Запреты существуют не для того, чтобы лишить туристов удовольствия. Высокогорные водоемы имеют очень хрупкие экосистемы, которые могут годами восстанавливаться после человеческого вмешательства.

Даже обычное купание может повлиять на микрофлору водоема, поднять донной осадок и изменить природные условия. А солнцезащитный крем, косметика, моющие средства или мусор создают дополнительное загрязнение.

Есть и вопрос безопасности. Вода в высокогорных озерах остается холодной даже в жаркие летние дни. Для неподготовленного туриста резкое погружение в холодную воду может стать опасным.

Это не значит, что в Карпатах вообще нельзя купаться – просто для купания стоит выбирать обустроенные водоемы и рекреационные комплексы, где купание разрешено, есть соответствующая инфраструктура и можно проверить безопасность воды.

А высокогорные Синевир, Несамовитое, Бребенескул и другие дикие озера следует воспринимать именно как природные достопримечательности. Их ценность – в первозданности, тишине и уникальных ландшафтах, а не в возможности искупаться.