В яких країнах найменше росіян – розкаже 24 Канал з посиланням на CNN.

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Країни з практично нульовим потоком росіян

Фінляндія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Естонія, Словаччина, Данія, Бельгія, Нідерланди – ці держави повністю припинили видачу туристичних шенген-віз росіянам і закрили їм в’їзд.

Значне падіння, але не абсолютне блокування спостерігається у:

Греції,

Італії,

Іспанії.

Ці країни досі видають візи, але лише обмеженій кількості росіян – переважно не туристам, а тим, хто має інші підстави (робота, сім'я). Натомість абсолютно відкриті до росіян без особливих обмежень – Туреччина, ОАЕ, Грузія, Сербія.



В яких країнах Європи найменше росіян / Фото Unsplash

Хто лишився в Європі?

За даними Vogue, у 2024 році у Шенгені видали понад 565 000 туристичних віз росіянам. Але більшість країн, які повністю заборонили в’їзд, мають практично нульові потоки: Фінляндія, країни Балтії, Чехія, Польща, Словаччина.

Отже, найменше росіян зараз у:

Фінляндії,

Латвії,

Литві,

Польщі,

Чехії,

Естонії,

Словаччині,

Данії,

Бельгії,

Нідерландах.

Тож, якщо ви обираєте подорож без великої кількості російських туристів – ці країни Європи найліпші варіанти.