В яких країнах найменше росіян – розкаже 24 Канал з посиланням на CNN.

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Країни з практично нульовим потоком росіян

Фінляндія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Естонія, Словаччина, Данія, Бельгія, Нідерланди – ці держави повністю припинили видачу туристичних шенген-віз росіянам і закрили їм в’їзд.

Значне падіння, але не абсолютне блокування спостерігається у:

  • Греції,
  • Італії,
  • Іспанії.

Ці країни досі видають візи, але лише обмеженій кількості росіян – переважно не туристам, а тим, хто має інші підстави (робота, сім'я). Натомість абсолютно відкриті до росіян без особливих обмежень – Туреччина, ОАЕ, Грузія, Сербія.

В яких країнах Європи найменше росіян
В яких країнах Європи найменше росіян / Фото Unsplash

Хто лишився в Європі?

За даними Vogue, у 2024 році у Шенгені видали понад 565 000 туристичних віз росіянам. Але більшість країн, які повністю заборонили в’їзд, мають практично нульові потоки: Фінляндія, країни Балтії, Чехія, Польща, Словаччина.

Отже, найменше росіян зараз у:

  • Фінляндії,
  • Латвії,
  • Литві,
  • Польщі,
  • Чехії,
  • Естонії,
  • Словаччині,
  • Данії,
  • Бельгії,
  • Нідерландах.

Тож, якщо ви обираєте подорож без великої кількості російських туристів – ці країни Європи найліпші варіанти.