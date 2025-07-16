В яких країнах найменше росіян – розкаже 24 Канал з посиланням на CNN.
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Країни з практично нульовим потоком росіян
Фінляндія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Естонія, Словаччина, Данія, Бельгія, Нідерланди – ці держави повністю припинили видачу туристичних шенген-віз росіянам і закрили їм в’їзд.
Значне падіння, але не абсолютне блокування спостерігається у:
- Греції,
- Італії,
- Іспанії.
Ці країни досі видають візи, але лише обмеженій кількості росіян – переважно не туристам, а тим, хто має інші підстави (робота, сім'я). Натомість абсолютно відкриті до росіян без особливих обмежень – Туреччина, ОАЕ, Грузія, Сербія.
В яких країнах Європи найменше росіян / Фото Unsplash
Хто лишився в Європі?
За даними Vogue, у 2024 році у Шенгені видали понад 565 000 туристичних віз росіянам. Але більшість країн, які повністю заборонили в’їзд, мають практично нульові потоки: Фінляндія, країни Балтії, Чехія, Польща, Словаччина.
Отже, найменше росіян зараз у:
- Фінляндії,
- Латвії,
- Литві,
- Польщі,
- Чехії,
- Естонії,
- Словаччині,
- Данії,
- Бельгії,
- Нідерландах.
Тож, якщо ви обираєте подорож без великої кількості російських туристів – ці країни Європи найліпші варіанти.