Це найгірші аеропорти: де у Європі найчастіше затримують рейси

Іноді перший день відпустки минає в аеропорту в очікуванні біля табло вильотів через затримку рейсу. Особливо неприємно, коли через проблеми в аеропорту доводиться змінювати плани, пропускати пересадку або скорочувати час на відпочинок. Цього літа деякі європейські аеропорти особливо часто змушували пасажирів чекати, тож перед купівлею квитків варто знати, де ризик затримки був найвищим.

Європейський координатор з управління повітряним рухом Eurocontrol проаналізував пунктуальність вильотів у 30 найбільш завантажених аеропортах та виявив, які з них мають найгірші затримки. Про це повідомляє Daily Mail.

В яких аеропортах найчастіше траплялися затримки цього літа?

Завдяки аналізу вдалося з'ясувати, у яких аеропортах Європи цього літа найчастіше затримували рейси, а тому туристам доводилося чекати на виліт. На першому місці опинився аеропорт імені Умберто Дельгадо в Лісабоні. Тут пунктуальність відправлень становить всього 52%, тобто кожен другий рейс відправлявся з летовища зі затримкою. До слова, цей аеропорт критикують дуже часто, а минулого року його навіть визнали другим найстресовішим аеропортом у світі. Тож якщо є можливість не летіти з Лісабону – краще нею скористатися.

Міжнародний аеропорт Лісабона / Фото Barbara Medvegy

На другому місці у рейтингу – аеропорт Цюриха, де лише 53% рейсів були виконані вчасно. На третьому – Пальма-де-Майорка, де фіксували не лише затримки, а й скасування рейсів. Також до п'ятірки летовищ з найбільшими затримками увійшли Афіни й Манчестер.

Зауважимо, що аеропорт Манчестера визнали найгіршим у Великій Британії. За словами туристів, тут дуже брудно, є величезні черги у туалети й кафе, а місць для сидіння дуже мало.

А які аеропорти найбільш пунктуальні?

Найбільш пунктуальним аеропортом Європи визнали Стокгольм-Арланда, який є найбільшим міжнародним летовищем Швеції. До п'ятірки також потрапили аеропорти Осло, Стамбул, Копенгаген і Стамбул-Сабіха Гекчен.

До речі, варшавський аеропорт імені Фридерика Шопена, з якого часто літають українці, має показник пунктуальності 69%. Це досить хороший результат, адже саме летовище опинилося на 11 місці у рейтингу.

Загалом для європейських аеропортів цього літа пунктуальність становила 66,3%, що на 2,4% краще, ніж минулого року.