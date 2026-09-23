Європейський координатор з управління повітряним рухом Eurocontrol проаналізував пунктуальність вильотів у 30 найбільш завантажених аеропортах та виявив, які з них мають найгірші затримки. Про це повідомляє Daily Mail.

В яких аеропортах найчастіше траплялися затримки цього літа?

Завдяки аналізу вдалося з'ясувати, у яких аеропортах Європи цього літа найчастіше затримували рейси, а тому туристам доводилося чекати на виліт. На першому місці опинився аеропорт імені Умберто Дельгадо в Лісабоні. Тут пунктуальність відправлень становить всього 52%, тобто кожен другий рейс відправлявся з летовища зі затримкою. До слова, цей аеропорт критикують дуже часто, а минулого року його навіть визнали другим найстресовішим аеропортом у світі. Тож якщо є можливість не летіти з Лісабону – краще нею скористатися.

Міжнародний аеропорт Лісабона / Фото Barbara Medvegy

На другому місці у рейтингу – аеропорт Цюриха, де лише 53% рейсів були виконані вчасно. На третьому – Пальма-де-Майорка, де фіксували не лише затримки, а й скасування рейсів. Також до п'ятірки летовищ з найбільшими затримками увійшли Афіни й Манчестер.

Зауважимо, що аеропорт Манчестера визнали найгіршим у Великій Британії. За словами туристів, тут дуже брудно, є величезні черги у туалети й кафе, а місць для сидіння дуже мало.

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А які аеропорти найбільш пунктуальні?

Найбільш пунктуальним аеропортом Європи визнали Стокгольм-Арланда, який є найбільшим міжнародним летовищем Швеції. До п'ятірки також потрапили аеропорти Осло, Стамбул, Копенгаген і Стамбул-Сабіха Гекчен.

До речі, варшавський аеропорт імені Фридерика Шопена, з якого часто літають українці, має показник пунктуальності 69%. Це досить хороший результат, адже саме летовище опинилося на 11 місці у рейтингу.

Загалом для європейських аеропортів цього літа пунктуальність становила 66,3%, що на 2,4% краще, ніж минулого року.